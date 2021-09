MANJA POTRAŽNJA STANOVA ZBOG ONLAJN NASTAVE NA VEĆINI FAKULTETA: Očekuju nas JEFTINIJE KIRIJE, evo i za koliko

Zbog epidemiološke situacije u Srbiji većina fakulteta koji nemaju praktičnu nastavu odlučuju da akademsku godinu počnu onlajn nastavom, pa zbog toga dobar deo studenata "sa strane" neće iznajmljivati stanove u gradovima u kojima su upisali studije poput Beograda, Niša, Novog Sada, Kragujevca.

Zato je trenutno i manja potražnja stanova što bi moglo i da utiče na cenu kirija koja može da padne čak do 100 evra, smatraju stručnjaci za nekretnine.

foto: Zorana Jevtić

Studenti su iščekivali odluke fakulteta kako bi se u dogovoru sa roditeljima opredelili šta im se više isplati da li da potraže smeštaj ili će pak moći kompletnu nastavu da prate od kuće, a da na fakultet dolaze samo na kolokvijume i ispite.

Milić Đoković, agent za nekretnine, rekao je za Kurir da je trenutno primetna znatno manja potražnja stranova s obzirom na to da je pre pandemije ovo bio vrhunac izdavanja nekretnina jer studenti dolaze na studije. - Ove godine je drugačija situacija, jer studenti se vode logikom što bi se selili u grad u kom se nalazi fakultet ako nemaju nikakvih obaveza, a nastavu mogu da prate od kuće. To je mnogo manji trošak i za roditelje - kaže Đoković i dodaje:

- Takođe primetno je da je potražnja manjih stanova i garsonjera opala jer studenti obično traže veće stanove, takozvane "cimerske" kako bi delili troškove. Manja potražnja - manja cena može da utiče na cenu kirija, odnosno da vlasnici stanova smanje najam jer trenutno vlada velika neizvesnost. On smatra da bi zbog svih tih razloga cena kirija mogla da padne minimum za 50 evra, ali da to zavisi od kvadrature stana.

- Ukoliko su stanovi veći, poput onih koje traže studenti cena može da padne i do 100 evra. Sve to zavisi od vlasnika, ali recimo veći stan koji sada košta 300 evra u nekom delu grada može pasti kirija i na 200 evra - smatra Đoković. Samim tim što se prognozira pad kirija do čak 100 evra za veće, na primer dvosobne stanove kakve obično iznajmljuju porodice sa decom to znači da će oni sada lakše i jeftinije naći nekretninu za izdavanje.

Ministarstvo prosvete i Senat Univerziteta u Beogradu dali su preporuku da svaki fakultet zadržava pravo da odluči kako će nastava izgledati u praksi. Tako je većina odlučila da ima onlajn nastavu, a oni koji imaju i praktični deo nastave poput medicinskog odlučuju se pak za kombinovani način izvođenja.

Neću da plaćam stan kad idem na onlajn Jedna studentkinja iz Leskovca koja je upisala Filološki fakultet u Beogradu rekla je za Kurir da ove godine nema potrebe da živi u Beogradu jer je odluka njene katedre na fakultetu da vežbe i predavanja budu onlajn. - Dolaziću samo na kolokvijume i ispite i to mi se mnogo više isplati, jer tako roditelji ne moraju da izdvajaju novca za kiriju za stan, a i za hranu u studenstkoj menzi. Ove godine nemam taj teret da tragam za stanom sada kada je inače najveća navala studenata pred sam početak godine - kaže studentkinja koja je želela da ostane anonimna.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić