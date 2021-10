NASILNI OSMAK DOŠAO DA SE IZVINI: Novi detalji brutalnog prebijanja trojice đaka u osnovnoj školi u Sremskoj Mitrovici

Novi slučaj stravičnog vršnjačkog nasilja desio se u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Sremskoj Mitrovici kad je učenik osmog razreda (13) prebio trojicu đaka!

Osmak je prema saznanjima Kurira u ponedeljak najpre tokom velikog odmora pretukao jednog vršnjaka ispred prodavnice u neposrednoj blizini škole, a tu se nije zaustavio jer je potom u samoj školi prebio još dvojicu mlađih đaka. Jedan od povređenih navodno je završio u bolnici zbog povreda.

Direktorka škole Dragana Sretenović rekla je da će svi akteri incidenta doći danas u školu.

- Đaci su danas u poslepodnevnoj smeni što znači da će doći u 13 časova u školu. I dalje idu na nastavu i druže se. Dečak se izvinio, roditelji nam takođe nisu pravili probleme, sve je to čak i malo zaboravljeno - rekla je direktorka u uključenju u jutarnji program na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Sretenović je dodala da postoji protokol predviđen za ovakve situacije.

- Kad se desi događaj koji ima elementa vršnjačkog nasilja, svaka obrazovna ustanova odmah nakon saznanja primenjuje pravilo o protokolu ustanove na nasilje u kome se nalaze jasni koraci kako treba da postupa da bi rasvetlila ceo događaj i koji su koraci u nekom daljem radu. Ključnu ulogu u svemu tome ima tim za zaštitu učenika od nasilja, koji nakon svih prikupljenih činjenica i uzimanja izjava uz prisustvo roditelja, procenjuje nivo nasilja. Kad se proceni nivo nasilja onda se primenjuju mere, plan zaštite, disciplinske mere za sve učenike koji su učestvovali u događaju i prevenciju koju škola treba da uzima u obzir i pojačava se vaspitni rad sa tim učenicima - rekla je direktorka.

Specijalni pedagog iz Edukativnog centra za lični i profesionalni razvoj Ljiljana Marković smatra da guranjem problema pod tepih zanemarajuemo ozbiljnost situacije.

02:55 Specijalni pedagog Ljiljana Marković i advokat Nebojša Perović o vršnjačkom nasilju

- Ne možemo da generalizujemo jer postoje različiti razlozi zašto deca vrše nasilje. Stres, porodična situacija ili okruženje gde se podržava nasilje mogu biti uticaj na takvo ponašanje. Guranjem problema pod tepih zanemarujemo problem. Postoje jako jezive scene vršnjačkog nasilja. To je jedan kontinuirani proces. Mislim da je izmirenje jako važna stvar jer taj konflikt treba da se reši. Dete koje vrši nasilje treba naučiti kako da se ponaša i treba da se primene tretmani. Psiholog, pedagog, specijalni pedagod i socijalni radnik mogu da rade sa decom koja vrše nasilje i sa roditeljima - rekla je Marković.

foto: Kurir televizija

Advokat Nebojša Perović navodi da vršnjačko nasilje sankcioniše zakon o maloletnim počiniocima krivičnih dela.

- Prema tom zakonu lice koje nije navršilo 14 godina nije krivično odgovorno. Setimo se slučaja kad su deca zapalila prosjaka u Novom Sadu. Nisu imala tad 14 godina. Postoje sankcije i mere koje se mogu preduzeti. Jedno je vaspitni nalog gde je zaprećena kazna do pet godina ili vaspitne mere poput boravka u socijalnim ustanovama. Stanovište je sledeće, svest kod maloletnika se razvija i u skladu sa tim treba reagovati na način da to više ne ponovi. Moram reći da u vaspitno-popravnom domu ne može biti duže od četiri godine. Mislim da su većina počinioca vršnjačkog nasilja izuzetno teškog finansijskog stanja. To su uglavnom deca gde su roditelji vrlo posesivni prema detetu i gde mama i tata predstavljaju dete kao cara i klanjaju mu se kao nekom božanstvu. U momentu kad to ne doživi u školi primenjuje silu da bi kod drugih stekao takvo poštovanje - smatra Perović.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:20 ADVOKAT O VRŠNJAČKOM NASILJU