DANAS OBLAČNO I HLADNO: Narednih dana kiša, a evo gde će padati sneg

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično s kišom, a na visokim planinama sa snegom.

Vetar slab i umeren, na istoku i jak, severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od šest do devet, a najviša dnevna od 10 do 14.

Sreda

Oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Na severu zemlje uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, na istoku zemlje i na severu Vojvodine povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9, a najviša od 11 do 16 stepeni.

Četvrtak

Umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Na severu i zapadu zemlje uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 3 do 6, a najviša od 7 do 11 stepeni.

Petak

Umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Na severu i zapadu zemlje uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 2 do 6, a najviša od 9 do 13 stepeni.

Biometeorološka prognoza Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova, neraspoloženja i glavobolјe. Srčani bolesnici i astmatičari mogu osećati tegobe.

