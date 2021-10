NESTAO BOGOLJUB MIJATOVIĆ (82) IZ MAČVANSKIH PRIČINOVIĆA: Poslednji put viđen 60 kilometara od kuće

Porodica, meštani mesta Mačvanski Pričinović i policija već četiri dana tragaju za Bogoljubom Mijatovićem (82). Starac je poslednji put viđen 60 kilometara od kuće u okolini Osečine, što su snimile i sigurnosne kamere.

Njegov sin Srboljub kaže za Pink da se Bogoljub prošle subote u popodnevnim satima uputio u pravcu centra Mačvanskog Pričinovića. Ovu informaciju dobio je, kaže, od prvih komšija, a od tog dana starcu se gubi svaki trag.

Bogoljub nije imao većih zdravstvenih problema, osim zaboravnosti, što je, tvrde članovi porodice, u starosti normalna stvar.

- On lekaru nije išao nikada, osim kad je kao mlađi operisao slepo crevo. Nema ni zdravstvenu knjižicu i gubio se, to znam, pa ga nigde nisam samog puštao. Ali, nije pio nikakve terapije jer nije bilo potrebe, uvek smo bili sa njim i to je to – kaže njegov sin.

Mijatovići su isto veče na društvenim mrežama objavili da je Bogoljub nestao i već sutradan su dobili informaciju da je deka viđen u selu udaljenom 60 kilometara od kuće.

- Uhvaćen je na sigurnosnoj kameri. Čovek ga je video, pozvao nas, mi smo otišli i videli da je on na snimku. Moguće je da se krije po napuštenim kućama zbog kiše i ovog lošeg vremena. Rodbine tamo nemamo nikakve i nije nam jasno kako je tamo dospeo – kaže sin.

Starac je, tvrde članovi porodice, navikao da puno šeta, a to su uznale i komšije. Zato niko nije reagovao onda kada su ga poslednji put videli.

Porodica se nada da će Bogoljuba pronaći živog. U trenutku nestanka na sebi je imao tanku sivu jaknu, trenerku, zeleni lovački šešir i crne gumene čizme. Informacije građani mogu proslediti na broj telefona 064/2245180.

