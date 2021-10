GINEKOLOG DR STEFANOVIĆ ZA KURIR: Već ima dosta vakcinisanih i porođenih žena, BEBE IMAJU ANTITELA, DOJE IH i sve je u redu!

- Vakcina se smatra efikasnom i bezbednom u bilo kojoj starosti trudnoće. Nema dokaza da je potrebno odlagati vakcinaciju do nakon 12. nedelje trudnoće, objavilo je Udruženje ginekologa i opstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, čiji je predsednik prof. dr Aleksandar Stefanović, direktor GAK Višegrdska.

Prof. Stefanović za Kurir kao dokaz navodi i to da već ima porođenih žene koje su u trudnoći primile vakcinu protiv kovida, sve je bilo u redu i sada doje svoju decu.

- Naravno da već ima dosta porođenih pacijentkinja koje u bile vakcinisane u trudnoći, koje su uredno iznele do kraja trudnoću, porodile se bez komplikacija i sada uredno doje u periodu fiziološkog puerperijuma. Vakcina iRNK smatra se efikasnom i bezbednom u bilo kojoj starosti trudnoće. Ona u organizmu trudnice izazove stvaranje specificnih antitela na kovid 19, pa samim tim i beba kad se rodi već ima specifična antitela - naglašava prof. Stefanović.

Od početka masovne imunizacije u Srbiji od kovida je preminulo najmanje devet trudnica i porodilja koje nisu vakcinisane, što je zabrinuloo srpsku javnost.

foto: Shutterstock

Udruženje se u obaveštenju kojim navodi da je vakcinacija bezbedna kratko i jasno poziva na relavantne američke i britanske institucje - Centar za kontrolu bolesti SAD, Američki koledž ginekologa i opstetričara (akušera, prim.nov.) i Engleskog koledža ginekologa i opstetričara. Doktor Stefanović dodaje da mi nemamo svoje studije nego se pozivamo i pratimo svetske preporuke velikih zdravstvenih sistema koje su do sada obradile i pratile veliki broj trudnica.

GINEKOLOG MORA DA PREPORUČI VAKCINU Američki koledž ginekologa i opstetričara navodi i da je za pacijentkinje koje ne prime vakcinu, potrebno napraviti odgovarajuću zabelešku u medicinskoj dokumentaciji da je vakcinacija ponuđena i odbijena, kao i da ginekolog-akušer treba da apostrofira razloge za zabrinutost i ponovo ponudi vakcinaciju, ali i da zdravstveni radnici trebalo ličnim primerom (primanjem vakcine) da budu uzor. - Očekujem da će svi naši ginekolozi pratiti svetske preporuke i naših stručnih tela i držati se njih u svom radu, obaveza ginekologa akušera jeste da savetuje i preopruči svojoj pacijentkinji vakcinaciju protiv kovida 19 u trudnoći, kao i da je ohrabri i ukaže na medicinski ispitane benefite, i na samu bezbednost i efikasnost - naglašava prof. Stefanović.

- Centar za kontrolu bolesti SAD (CDC) objavio je podatke koji potvrđuju bezbednost primene iRNK vakcine tokom trudnoće (Moderna ili Pfizer-BioNTech) s obzirom na to da naučnici nisu utvrdili povišen rizik od spontanog pobačaja među trudnicama koje su primile iRNK vakcinu protiv kovida 19, kao ni prevremenog porođaja, niti drugih perinatoloških i opstetričkih komplikacija - kaže prof. Stefanović i dodaje da se "nakon vakcinacije može javiti skok telesne temperature, ali to je opisana i očekivana reakcija, a primenom "paracetamola", koji je dozvoljen u trudnoći, temperatura se obori"

foto: privatna arhiva

.

Engleski koledž ginekologa i opstetričara (Royal College of Obstetricians and Gynecologists), navodi prof. Stefanović, objavio je da se vakcine protiv kovida-19 (iRNK) preporučuju u trudnoći, s obzirom na to da je vakcinacija najbolji način zaštite od poznatih rizika od kovida 19 u trudnoći, efikasna je jer je uočeno da je klinička slika vakcinisaknih trudnica lakša ukoliko obole od kovida 19, kao i da je potrebu za intenzivnim lečenjem mnogo manja.

- Kod kovid 19 pozitivnih, a vakcinisanih trudnica koje smo imali kao pacijentkinje, uočeno je, kao i kod ostale populacije, da je klinička slika bila blaža, nije bilo potrebe za intenzivnim lečenjem i prijemom u jedinice intenzivne nege, a nije bilo ni prevremenog porođaja, kao ni opstetrickih ni perinatoloških komplikacija - isiče prof. Stefanović i dodaje da još nemaju podatak koliko je trudnica u Srbiji do sada vakcinisano, ali uskoro očekuju prikaz i presek za period kada je počela vakcinacija u Srbiji.

03:40 DA LI TRUDNICE TREBA DA SE VAKCINIŠU? Doktorka objasnila SAMO OVA VAKCINA MOŽE DA SE PRIMI U SVAKOM TRIMESTRU

Podatke su, nastavlja prof. Stefanović, navedene institucije iznele na osnovu obrade i praćenja trudnica koje su primile iRNK vakcinu.

- Te vakcine ne deluju i ne utiču na genetski materijal i DNK, te tako nema razloga ih odlagati za period posle 12. nedelje, odnosno organogeneze. Naš stav je baziran na dokumentovanim podacima, kako sam već naveo, eminentnih svetskih institucija (CDC, ACOG, RCOG), koje izdale preporuke za one vakcine (iRNK) za koje imaju već značajan broj i trudnica i porođenih pacijentkinja koje su bile vakcinisane u trudnoći, a praćene su kako tokom trudnoće, porođaja, tako i u postpartalnom periodu - navodi prof. Stefanović

NA ŠTA SE KONKRETNO POZIVA UDRUŽENJE GINEKOLOGA Udruženje se u obaveštenju za trudnoću i kovid 19 kratko i jasno poziva na relavantne američke i britanske institucje. Najpre se pozivaju na Centar za kontrolu bolesti SAD (CDC), koji je objavio prve američke podatke o bezbednosti primene iRNK kovid 19 vakcine tokom trudnoće: - Podaci o bezbednosti primene iRNK kovid 19 vakcine (Moderna ili Fajzer) tokom trudnoće su ohrabrujući. Na osnovu ovih ranih podataka nije utvrđen nijedan razlog za zabrinutost među trudnicama koje su vakcinisane protiv kovida 19 ili njihovom decom. Takođe, u grupi trudnica koje su vakcinisane pre 20. nedelje trudnoće, naučnici nisu utvrdili povišen rizik od spontanog pobačaja među osobama koje su primile iRNK vakcinu protiv kovida 19 u trudnoći. Pozivaju se i na Američki koledž ginekologa i opstetričara (akušera, prim.nov.) (American College of Obstetricians and Gynecologits): - Preporuka je da sve osobe starije od 12 godina, uključujući trudnice i dojilje, prime vakinu protiv kovida 19. Za pacijentkinje koje ne prime vakcinu, potrebno je napraviti odgovarajuću zabelešku u medicinskoj dokumentaciji da je vakcinacija ponuđena i odbijena. Ginekolog-akušer bi trebalo da apostrofira postojeća pitanja i razloge za zabrinutost i da ponovo ponudi vakcinaciju. Ginekolozi-akušeri i ostali zdravstveni radnici trebalo bi da ličnim primerom (primanjem vakcine) budu uzor i ohrabruju pacijentkinje da se vakcinišu. Naposletku, tu je i stav Engleskog koledža ginekologa i opstetričara (Royal College of Obstetricians and Gynecologits): - Vakcine protiv kovida 19 se preporučuju u trudnoći. Vakcinacija je najbolji način zaštite od poznatih rizika od kovida 19 i za majku i za bebu, uključujući i potrebu za intenzivnim lečenjem i prevremeni porođaj. I na kraju, ono što je i pčetak svega - pitanje: "Kada se u trudnoći može bezbedno primiti vakcina?". Odgovor je jasan: - Vakcina se smatra efikasnom i bezbednom u bilo kojoj starosti trudnoće. Nema dokaza da je potrebno odlagati vakcinaciju do nakon 12. nedelje trudnoće.

(Kurir.rs/J.S.Spasić)

Bonus video:

13:32 TRUDNICE NA UDARU KORONE! Stav ginekologa Stefanovića jasan: Fajzer potpuno bezbedan, evo kada je IDEALAN PERIOD ZA VAKCINACIJU