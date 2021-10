POSLE SMRTI DEČAKA (13) IZ SOMBORA OD KORONE DR OSTOJIĆ UPOZORAVA RODITELJE: Kako prepoznati simptome koji ukazuju na komplikacije

Pulmolog Dr Olivera Ostojić pojasnila je šta se desilo u slučaju dečaka (13) koji je najmlađa žrtva korone u Srbiji i upozorila roditelje na koje znakove da paze.

Srbiju je potresla vest da je dečak (13) iz Sombora preminuo od korone. Kako se kasnije saznalo, on je izlečen od korone, otpušten kući iz bolnice, nakon čega mu je pozlilo i preminuo je, a uzrok smrti je plućna embolija.

"Već duže vreme pričamo o postkovid sindromu, odnosno kod dece se to zove multisistemski inflamatorni sindrom koji se javlja i kod asimptomatskih ili blagih oblika korone posle četiri, šest ili osam nedelja od dijagnostikovane korona bolesti. Tu dođe do jednog potpunog razaranja više organa, pluća, srce, bubrezi, jetra stradaju i vrlo verovatno da je i taj dečak imao. Pošto znamo da je kovid bolest jedan od većih napada na koagulacioni sistem i krvne sudove, to je u sklopu tog multisistemskog inflamatornog sistema, tako da je vrlo verovatno da je taj dečak nažalost imao ovu vrstu komplikacije koja se javljala kod dece, ali ne tako često i nisu se ovako završavali", rekla je specijalista pedijatrije, pulmolog dr Olivera Ostojić.

"Sva deca koja leže kod nas imaju savet da po izlasku iz bolnice jedan vremenski period budu na kućnom lečenju i da limitiraju i redukuju svoje fizičke napore. Oni koji su imali lakši oblik bolesti savetuje se da i dve nedelje izostanu iz škole i od bilo kakvih fizičkih napora, da i dalje imaju jedan režim rekonvalescenta, a deca koja su imala umerene i teške kliničke slike, u smislu obostrane ili jednostrane pneumonije, koja su dobijala kiseoničnu terapiju, njima savetujemo čak i tri ili šest meseci da budu u nekoj fazi mirovanja. To je jedan vid prevencije i mere kojima bismo mogli da predupredimo komplikacije".

Ono što sigurno brine sve roditelje čija su deca preležala koronu ili se u ovom trenutku leče od infekcije, jeste da li je moguće prepoznati simptome koji ukazuju na komplikacije.

"Roditelji bi to mogli sami da prepoznaju, mesec i po do dva nakon preležanog kovida dete iznenada postane loše – loše se oseća, ima povišenu temperaturu, povraća, ima prolive, probode u grudima... Odmah se treba javiti lekaru", kaže dr Ostojić, poručujući da iako je sve više dece obolele od kovida, dobra stvar je da oni relativno dobro prolaze kroz lečenje.

(Kurir.rs/TV Prva)