SERIJA ZEMLJOTRESA U SRBIJI Seizmolog: Potres u KG problematičan! Aktivnost podignuta na viši nivo, tek sledi glavni udar?

Zemljotresi koji su noćas i jutros pogodili Kragujevac govore da je seizmička aktivnost u Šumadiji podignuta na viši nivo, kaže seizmolog Slavica Radovanović.

Kaže da bi mogao da se dogodi još jedan zemljotres slične jačine koji je prošle noći potresao Kragujevac, pa da onda dođe do zatišja, a zatim do jakog udara.

Radovanovićeva je, kada je reč o zemljotresu koji je pogodio Mladenovac pre nekoliko dana, rekla to dokaz da se nakupilo seizmičke energije, da je taj prostor živ, i da se u narednom periodu, možda za desetak godina može očekivati jak udar u Šumadiji.

Posle zemljotresa u Kragujevcu od 3,9 i jutrošnjeg od 2,0 stepeni po Rihteru, kaže da su oni samo argument više. Podseća da je ovo najjači zemljotres u Kragujevcu od 1949. godine, kada je bio udar jačine od 4,7 stepena.

- Taj zemljotres kod Kragujevca je vrlo problematičan. Tamo je poslednji zemljotres bio 1949. godine solidne jačine, bilo je i štete. Taj rased zapravo povezuje Svilajnac i deo Velike Morave. Videćemo šta će biti. Sada taj prostor mora posebno da se prati, da se vidi ko se aktivirao, a ko se nije aktivirao. I jedno i drugo može da ukazuje na to gde je mesto gde se sprema taj veliki zemljotres - objašnjava seizmološkinja.

Kaže da je aktivnost podignuta na viši nivo, te da se tek očekuje glavni zemljotres.

- Ne, sad ćemo videti gde će to bliže da se dogodi. Ovo sada samo sve to potencira. Dva zemljotresa u dva dana. To, ipak, svedoči o nekoj aktivaciji čitavog prostora, da je aktivnost podignuta na viši nivo. Može da bude još jedan ovakav sličan zemljotres, kao onaj juče od 3,9, pa onda zatišje, a zatim glavni zemljotres. To je jedan od scenarija koji može da se dogodi. Pratićemo - poručuje seizmolog Slavica Radovanović.

Inače, zemljotres jačine 1,7 jedinica Rihterove skale registrovan je u regionu mesta Topola u 7.58 sati.

