PROŠLA KROZ PAKAO! Dušanka je ćerku rodila u 6. mesecu! Imala je samo 800 grama SVAKOG DANA JOJ PEVALA PORED INKUBATORA DA PREŽIVI

Dušanka Vujadinović mama koja je bebu rodila u 28. nedelji trudnoće istakla je da svako porodilište treba da ima nekoga ko će razumeti i ko će moći da razgovara sa mamama prevremeno rođene dece.

- Nije bilo nikakvih naznaka da ću se prevremeno poroditi, ali ja sam osetila nešto. I na sve načine sam pokušavala da stavim do znanja da nešto nije u redu sa trudnoćom. Nisam uspela da se izborim sa tim, na kraju sam se porodila u 28 nedelji, ona je imala 800 grama, to je bila trudnoća od 6 i po meseci. Nakon toga beba je bila 90 dana u Institutu za neonatologiju u Beogradu. Strahovi postoje, ta tri dana bilo je samo plakanje, suze... Svako porodilište bi trebalo da ima, s obzirom na to da se svaka 10 beba rodi prevremeno, nekoga ko može da razume to i ko je prošao kroz to, da može da razgovara sa trudnicama. To je tako teška situacija da vi nemate nikoga sa kim možete da porazgovarate - kaže Dušanka Vujadinović u "Puslu Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Ona je dodala da je pisanje dnevnika nešto što ju je održalo u tom periodu.

- Imala je 800 grama, imala sam pravo na posetu 15 do 20 minuta svakog dana i ja sam živela za to da nju vidim. Pisala sam dnevnik, to mi je bio izlaz iz cele situacije i živela sam od danas do sutra. Bila sam poznata tamo po pevanju, stajala sam pored inkubatora i pevala sam joj svakoga dana dečije pesmice, uspavanke, nekako mi je to bilo... Nisam znala šta drugo da radim. Pevala sam joj, provodila sam vreme tamo koliko god sam mogla. I jako je teško, vi kada ste tamo pored vas je neki drugi boks, ja sam bila sa devojkom čija bebica je preminula i to saznanje da dolazite svakoga dana u bolnicu i ne znate šta će da bude sutra, to je nešto najgore - kaže Dušanka Vujadinović majka prevremeno rođene bebe.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

