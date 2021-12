STIŽU KOVID PROPUSNICE ZA POZORIŠTA: Direktor Ateljea 212 otkrio detalje GLUMCI NEĆE SMETI PRED PUBLIKU AKO NISU VAKCINISANI?

Direktor Ateljea 212 Novica Antić tvrdi da je neminovno da će biti doneta odluka da kovid propusnice postanu obavezne za odlazak u pozorište.

Danas će biti održana sednica Kriznog štaba na kojoj bi prema nezvaničnim informacijama trebalo da se razmatra i mogućnost da kovid propusnice važe od 18 sati, ali Antić naglašava da ne veruje da će odluka koja se tiče pozorišta biti doneta danas.

foto: Kurir televizija

- Nisam siguran da će danas biti ta odluka. Vidim da svi od Moskve do Njujorka uvode propusnice i pretpostavljam da će u jednom trenutku to doći i kod nas. To je jedan neminovnost - rekao je Antić u Pulsu Srbije.

Situacija u pozorištima prema njegovim rečima je teška i dalje.

- Mi smo sada prepolovljeni. Nismo radili nekoliko meseci kad je krenula pandemija. Zatim smo igrali napolje za sedam gledalaca, koliko je bilo dozvoljeno, a sada radimo sa 50 odsto kapaciteta. Siguran sam da će elektronske propusnice u prvom momentu smanjiti broj gledalaca. Kratkoročno će to biti pad, ali dugoročno je dobro - rekao je Antić.

Direktor Ateljea 212 je naglasio da pandemija mnogo utiče na budžet pozorišta.

foto: Kurir televizija

- Što se tiče ulaznica, sigurno smo prepolovljeni, prihodi su oko 70 posto manji. jesmo na budžetu, ali uvek smo taj novac, koji smo zarađivali od ulaznica, ulagali u scenografiju i slično - rekao je Antić i dodao da će do kraja sezone imati šest premijera.

Antić ne isključuje mogućnost da će i svi zaposleni u pozorištima morati obavezno da budu vakcinisani.

foto: Kurir televizija

- Pozoriše nisu samo glumci. Imamo i deo ljudi koji nisu vakcinisani iz nekih svojih razloga, a 80 odsto je vakcinisano. Vidim da Nemačka i Rusija najavljuju da će biti određena obaveza da se ljudi u javnim službama vakcinišu. To nije samo moja lična stvar - rekao je Antić.

