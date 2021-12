DŽINDŽER BAR PREGLASNOM MUZIKOM TERORIŠE STANARE: Ljudi u stanovima poskakuju od vibracija, BEBE I DECA PLAČU, ne mogu da spavaju!

"Džindžer bar", kafić u beogradskoj ulici Venizelosova, u srcu Dorćola, noću se pretvara u pravi disko klub u stambenoj zgradi, koja je puna male dece i beba, tvrde stanari ove zgrade! Oni kažu za Kurir da ovaj lokal nije adekvatno zvučno izolovan, te da od muzike koja je noću "odvrnuta do daske" stanari bukvalno poskakuju od vibracija, a mališani noćima uznemireno plaču jer ne mogu da spavaju!

- Džindžer bar" je jedan, samo naizgled, fin, ušuškni kafić u srcu Dorćola koji se tokom noći pretvara u pravi disko klub. Opremljen stroboskopima, laserima, profesionalnim glasnim ozvučenjem, miksetama i ostalim rekvizitima koji podgrevaju atmosferu do maksimuma, ovaj "miran lokal" nije adekvatno zvučno izolovan i noću se pretvara u klub koji stanarima zgrade i okolnih zgrada pravi bukvalno pakao od života - kaže za Kurir jedan od stanara zgrade, koji je, kako kaže, plašeći se za svoju bezbednost, želeo da ostane anoniman.

foto: Ana Paunković

Iako, zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, u članu 19 predviđa da je "ugostiteljski objekat u kojem se emituje muzika ili izvodi zabavni program, dužan da obezbedi propisane uslove i mere zvučne zaštite", naš sagovornik tvrdi da to ovde nije slučaj i zbog toga, kako kaže - stanari ispaštaju!

Zajednička garaža postala magacin Automobili nam bili zaglavljeni sedam dana Stanar zgrade u Venizelosovoj ulici tvrdi i da se garaža u zgradi, koja je namenjena za parkiranje automobila, regularno koristi kao magacinski prostor za potrebe lokala: - A auto lift se koristi za prevoz robe i pića za šta lift nije predviđen. Automobili stanara zgrade su jednom ostali zaglavljeni u liftu preko sedam dana kada su ga pokvarili, usled korišćenja lifta intezitetom koji nije predviđen i dozvoljen.

- Stanari u svojim stanovima doslovno poskakuju od vibracija i basa. "Seksi Sreda" u ovom lokalu je vrhunac zabave za mlade, a i vlasnike lokala, koji u transu viču, pevaju, skaču uz muziku koja je odvrnuta do daske i koja prekoračuje sve zakonom propisane decibele tokom jedne večeri. Deca i bebe u zgradi plaču i jako su uznemirena, jer ne mogu da spavaju od buke koja se pravi i ispred samog kafića. Pripiti i razjareni mladi ljudi se glasno dovikuju, trube sirenama i dodatno uznemiravaju običan svet koji se uveliko sprema za spavanje, jer rano ustaje i ide na posao. Sve to traje i do sat vremena nakon završetka žurke - objašnjava on i dodaje da su stanari ove zgrade već pisali brojne peticiije i kontaktirali sa raznim inspekcijama, ali problem nije rešen.

- Inspekcija je merenja vršila preko dana, a ne noću kada je buka - kaže naš sagovornik i dodaje da lokal nema dozvolu za baštu, kao i da je, takođe, bez dozvole, na nekoliko mesta, ispod komšijskih prozora, izbušena i fasada za ventilaciju.

foto: Shutterstock

Stanari ove zgrade su posebno zabrinuti i zbog toga što je "Džindžer bar" već izbacio reklamu za prednovogodišnji i novogodišnji program, u kojem se vidi da su od 22. decembra do 1. januara, čak 11 dana bez pauze, svako veče planirane žurke i nastupi.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir je ovim povodom kontaktirao sa lokalom "Džindžer bar" i, nakon ostavljene poruke, javio nam se muškarac koji se predstavio kao vlasnik objekta. On, međutim, nije želeo da kaže svoje ime i prezime.

- "Džindžer bar" radi u skladu sa svim propisima. S obzirom da smo u stambenoj zgradi, radnim danima radimo do 24 sati, a muzika je do 23 časa, dok je vikendom radno vreme do 1 sat, a muzika do ponoći. Ni probija se ni minut mimo toga. Kada je reč o buci, imamo sva moguća merenja i sve moguće elaborate. Do sada smo imali ko zna koliko prijava od nekih dokonih stanara i izlazile su sve moguće inspekcije, maltene svako veče su bile u lokalu i nikada nismo imali nikakav prekršaj - kaže on, dodajući da nije tačno da lokal nema dozvolu za baštu, kao ni drugi navodi stanara. Tvrdi da je inspekcija poslednji put bila u sredu, ali na pitanje o kojoj se inspekciji radi, poručio je da je glupo da se o tim stvarima priča preko telefona.

Sekretarijat za inspekcijske poslove Investitoru naloženo da ukloni ventilacioni sistem foto: Ana Paunković U Sekretarijatu za inspekcijske poslove grada Beograda kažu za Kurir da je u vezi emitovanja buke od muzike iz navedenog objekta vođen upravni postupak pred inspekcijom za zaštitu životne sredine Sekretarijata za inspekcijske poslove. - Na osnovu naloga inspektora ovog sekretarijata naloženo je merenje nivoa buke (više puta), koje je vršeno od strane ovlašćene stručne organizacije. Pomenuti privredni subjekat je uredno dostavljao izveštaje, u kojima su propisivana ograničenja pri korišćenju muzičkih uređaja. Kontrolnim inspekcijskim nadzorima, koji su vršeni tokom prethodnog perioda, nisu utvrđene nepravilnosti, odnosno pomenuti subjekt ih se pridržavao - navode u Sekretarijatu i dodaju da "kako su se građani svojim prijavama obraćali više puta i Zaštitniku gradana, inspekcija za zaštitu životne sredine je, na zahtev istog, dostavljala dokumentaciju o vođenju postupka. - Dopisom Zaštitnika građana od 01.12.2021. Sekretarijat za inspekcijske poslove, kao i upravnik zgrade stambene zajednice, su obavešteni da na osnovu sagledavanja svih relevantnih činjenica od značaja za ocenu pravilnosti rada organa nema osnova za dalje postupanje po predmetnoj pritužbi Upravnika zgrade na rad Sekretarijata za inspekcijske poslove - kažu i dodaju da je novim Zakonom o buci, komunalna milicija, ovlašćena da izvrši merenje nivoa buke, kao i da preduzima ostale mere, te se po pitanju buke iz ugostiteljskih objekata, primedbe građana upućuju na nadležnost komunalne milicije, kao i komunalne inspekcije gradskih opština. Sa druge strane, u toku je inspekcijski nadzor nad ovim lokalom zbog radova na fasadi. Rešenjem građevinskog inspektora, kako navode u Sekretarijatu, naloženo je investitoru da ukloni ventilacioni sistem postavljen u poslovnom prostoru kao i da fasadu objekta vrati u prvobitno stanje tako šte će zatvoriti otvore dimenzija oko 0,4mX0,4m i ukloniti dve spoljne jedinice klima uređaja postavljene na konzolnim nosačima: - Dalje u toku postupka doneto je rešenje o izvršenju, imajući u vidu da investitor nije postupio po nalogu. Kurir je povodom buke u "Džindžer baru" pitanja uputio i komunalnoj miliciji.

Propisi: Šta predviđa Zakon o zaštiti od buke foto: Shutterstock - Ugostiteljski objekat u kojem se emituje muzika ili izvodi zabavni program, dužan je da obezbedi propisane uslove i mere zvučne zaštite - Kontrolu i merenje nivoa buke iz ugostiteljskih objekata može da vrši komunalni milicionar uređajem za merenje buke - U slučaju kada komunalni milicioner utvrdi prekoračenje propisanih graničnih vrednosti buke ovlašćen je da izda prekršajni nalog - Komunalni milicioner može privremeno oduzeti i predmete (emitere buke) - Komunalna milicija može i podneti inicijativu inspekciji za zaštitu životne sredine za izricanje mere zabrane upotrebe izvora buke ili zabrane obavljanja delatnosti u ugostiteljskom objektu kada se vlasniku privremeno oduzme emiter buke

BROJKE 200.000 dinara je kazna za ugostitelja ako emituje buku iznad propisanih graničnih vrednosti 500.000 do 1.000.000 dinara je kazna za ugostitelja koji ponovi izvršenje prekršaja 100.000 dinara je kazna za preduzetnika ako emituje buku iznad propisanih graničnih vrednosti, a ako ponovi kazna je od 250.000 do 500.000 dinara

Kurir.rs/Ružica Kantar

