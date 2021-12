DETE JEDVA ZNA ZA 2, MAJKA TRAŽI 5: Sve veći pritisak u školama pred polugodište, kriterijumi spušteni, RODITELJI PRETE

Polugodište u srednjim i osnovnim školama se približava, a samim tim raste i pritisak na đake, nastavnike, a i roditelje. Ipak, prema nekim procenama kriterijum za ocenjivanje je spušten i do 40 odsto, a ovakvo stanje u školstvu dodatno je ogolila pandemija korona virusa.

Trka za boljim ocenama se zaoštrava ovih dana što je i normalno. Ali s druge strane, u nekim momentima, prelazi u otrovni pritisak roditelja na učenike, a onda i na nastavnike što sve na kraju dana rezultira unakaženim obrazovnim sistemom, slažu se prosvetna udruženja.

Između ostalog, da je učenicima dosta olakšano pokazao je i test na maloj maturi iz prethodne godine. Tada je na testu bilo najviše zadataka "otvorenog tipa", sa ponuđenim odgovorima, pa je osmacima tako omogućeno da na završnom ispitu ostvare bolje rezultate.

- Treba imati u vidu da se školska 2020/2021. godina odvijala u posebnim uslovima pandemije kovid 19, koje su diktirale promenu organizacije nastave i učenja i uvođenje nastave na daljinu. Takvi uslovi su doveli do redukcije određenih delova gradiva. Shodno tome, ispitni zadaci su prilagođeni kako po sadržaju, tako i po formi, na način da su pitanja „otvorenog” tipa bila prevedena u zadatke sa ponuđenim odgovorima, gde god je to bilo moguće - navodi se u najnovijem izveštaju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Ovo potvrđuje i Milorad Antić iz Foruma srednjih stručnih škola. On objašnjava da proces snižavanja kriterijuma u školstvu je zapravo proces koji traje, a da smo u korona dobu došli do toga da su ocene bolje i do 40 odsto bez osnova.

- To je proces koji traje duže vreme - da ne kažem 10-12 godina. Zašto su sniženi kriterijumi? Da ne bi nastavnik imao noćne more - da pišu razne izveštaje, da idu kod direktora, da li je dovoljno dobro uradio dopunsku nastavu itd. Samim tim idu linijom manjeg otpora. Tako se svake godine sve više i više spušta kriterujum, sve manje imamo jedinica, a sve više četvorki i petica. Sa koronom su još izgubili i radne navike. To se polako gubilo, dok se nije potpuno izgubilo. Jedan dan ne dođe u školu, drugi dan ga ne zanima, treći dan je dobio koronu i sve tako - ispričao je Antić za "Blic".

On objašnjava da su ocene gradaciono iz godine u godinu postajale bolje, bez utemeljenja u stvarnom znanju đaka.

- Poklanjama ocene koje nemaju uporište u glavi. Petica u knjižici, a nula u glavi. I mi učestvujemo u smanjenju njihovog znanja, odnosno u njihovom neznanju. Mi smo saučesnici. Ja kažem da je obrazovanje pod stečajem - ističe Antić.

foto: Shutterstock

Ovakve reči potvrđuje i Aleksandar Markov iz Foruma beogradskih gimnazija.

- Ne bih licitirao sa procentima koliko je zaista snižen kriterijum, ali da, činjenica je da su kriterijumi prilikom ocenjivanja niži. Svi smo svedoci toga i to nije u vezi samo sa koronom. Kriterijumi su spušteni odavno. Zato imamo poplavu odlikaša i vukovaca. Zato se što pre treba pozabaviti sistemom ocenjivanja, a korona je to samo ogolila. A i kako drugačije, nego spustiti kriterijume, pogotovo u uslovima kada đaci jedan dan idu u školu, a drugi ne. Podsetimo da su dobar deo prvog polugodišta beogradski srednjoškolci išli po kombinovanom modelu. Jednostavno, nastavnici su morali da se prilagode nastaloj situaciji - kaže Markov za "Blic".

Roditelji prete

Koliki ume da bude pritisak roditelja na nastavnike, svedoči i jedna profesorka za "Blic" koja je želela da ostane anonimna.

- Jednog dana došla je majka jednog mog đaka i predstavila se kao "inspektor svih inspekcija" tražeći da joj dete koje jedva zna za dvojku ima peticu. Kada sam odbila, ona je nastavila pritisak na moju porodicu, obraćajući se svima, preteći i njihovim zaposlenima. To je samo jedan od primera - priča za " Blic" jedna profesorka u srednjoj školi koja je želela da ostane anonimna.

Ovakvo ponašanje potvrđuju i predstavnici prosvetnih sindikata. Antić objašnjava da se roditelji ponašaju previše zaštitnički prema deci i vrše ogroman pritisak na nastavnike.

- Prete. Najčešće po hodnicima škole. Donose vežbanku sa pismenim deteta i prete. Kažu da nastavnik kog on plaća kaže da je rad za pet, a nastavnik u školi mu je dao trojku. Obično dolazi do verbalnih sukoba - ispričao je Antić.

(Kurir.rs/Blic)

BONUS VIDEO:

01:08 OSNOVCI ĆE UČITI DA LEPO GOVORE! Mladi koriste samo 2.000 reči, od toga polovina su sleng, poštapalice i tuđice