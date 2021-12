AKO STE HTELI NA DOČEK NOVE GODINE NAPOLJU, VAŽNO JE DA ZNATE KAKVO VAS VREME ČEKA! Ovo je pravo iznenađenje za sve!

Ukoliko ste Novu godinu planirali da provedete na otvorenom, na primer na nekom od gradskih trgova uz muzički program, treba da znate da snega neće biti i da će temperature čak biti u plusu!

Prema rečima prof. dr Jugoslava Nikolića, direktora RHMZ-a ne samo što će vreme biti suvo za doček, nego će temperature u tada ići od dva do pet stepeni Celzijusa.

- Najnoviji produkti numeričkih modela za izračunavanje prognoze vremena ukazuju da je 31. decembra i u samoj novogodišnjoj noći (31. decembar/01. januar) mala verovatnoća za padavine, tj. da je velika verovatnoća za suvo vreme. Dakle, posle kratkotrajnog zahlađenja u četvrtak, u petak se opet očekuje toplije vreme, tako da su veliki izgledi da Novu godinu dočekamo sa suvim vremenom i pozitivnim temperaturama koje bi se kretale od 2 do 5 stepeni Celzijusa - rekao je on.

Vremenska prognoza za naredne dane

Petak - od -2 do 15, umereno oblačno vreme Subota - od - 2 do 19, oblačno, toplo i vetrovito, u Vojvodini povremeno sa slabom kišom Nedelja - od 1 do 16, umereno do potpuno oblačno vreme Ponedeljak - oblačno, moguća kiša Utorak - od -4 do 4, oblačno, moguća kiša Sreda - od -6 do 2, oblačno, moguća kiša Ćetvrtak - od -5 do 3, umereno do potpuno oblačno vreme, mogući sneg i susnežica