SVI ZANEMELI POSLE STATUSA SRPSKOG DOKTORA: Što više se svađajte na internetu, ISPRAVLJAJTE KRIVE DRINE! To.... MA MALO SUTRA!

Psihotarapeut Vladimir Đurić, koji je već poznat po statusima na društvenim mrežama koje čitaju hiljade njegovih pratilaca i kojima uspeva da prodre do njihovih najdubljih osećanja na društvenim mrežama piše statuse zbog kojih se mnogi zamisle, a jedan takav posvetio je svađama na internetu i vremenu koje u svim tim glupostima zapravo gubimo.

Na isprva satiričan način započeo je svoj tekst, da bi na kraju ipak zaključio da je život prekratak da bi se pokušavala iskoreniti nekakva nepravda u virtuelnom svetu, i da su neke stvari jednosavne samo onda ako im se okrenemo na pravi način.

Kako je on to kratko i jasno objasnio prenosimo vam u celosti, a posle njegove poruke zamisliće se baš svako:

Život je kratak... Stoga se potrudite da što više vremena provedete na internetu svađajući se sa nepoznatim ljudima sa kojima u realnom životu nikada ni kafu ne biste popili... Ubeđujući ih da ste vi u pravu... I objašnjavajući im zašto oni nisu... Ispravjajući krive Drine... Pokušavajući da iskorenite nepravdu... Oporavite oštećene... I da spasete intelektualno naivne... To sjajno leči prolaznost...rešava prave probleme...ulepšava život i sigurno popravlja raspoloženje... Samo malo sutra... :) Prosto je... Oduvek važi ona stara... Sve što neko vidi u nama...nije naše...njegovo je... Naše je to što mi vidimo u njemu... Eto... Toliko je jednostavno... Koliko je samo lepo što naš pogled na svet u potpunosti zavisi samo od nas... I što imamo pravo na njega... Čak i da ga menjamo... I stalno unapređujemo... Kakva je to privilegija... I kakva je to samo super moć... Svako nek' se postara za svoj... Uostalom... Kakve su nam Oči... Takvih će nam Boja biti i život...

Šta vi mislite o ovome? Ima li u tome istine?

