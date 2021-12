NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas 1.193 novozaražena, preminulo 26 pacijenata

U prethodnih 24 sata na korona virus testirano je 14.656 građana od kojih je 1.193 novozaražena.

Preminulo je 26 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalaze se 100 obolela.

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 14.291 građanin od kojih je 1.177 bilo novozaraženih. Preminulo je 30 pacijenata, a na respiratorima bilo 104 obolela.

Doktor Mirsad Đerlek, državni sekretar u ministarstvu zdravlja kaže za Kurir da ne isključuje mogućnost da nove mere budu uvedene, a preporuka Ministarstva zdravlja bi bila da se do kraja januara uvede da kovid propusnice važe 24 sata.

- S obzirom da imamo i dalje dnevno preko 1.000 novozaraženih, moramo biti jako oprezni, naročito sada, s obzirom na brzinu širenja omikron soja. Ovde nije samo u pitanju Nova godina, već i proslava katoličkog i našeg Božića, a onda i srpske Nove godine. To znači da ćemo sve do 20. januara imati velike epidemiološke rizike. U utorak je zakazan krizni štab i sigurno je da će kolege razgovarati o svemu što može da se primeni u ovom trenutku, kao i o tome da li se treba strpiti i Novu godinu još ove godine proslaviti u krugu porodice. Što se tiče ministarstva zdravlja, kovid propusnice koje važe 24 sata bi, u ovom periodu naleta omikrona, bile preporučljive, ali, krizni štab je taj koji donosi preporuke, a vlada odluke - kaže dr Đerlek i dodaje da koliko god da stručnjaci navode da omikron soj daje slabiju kliničku sliku i da je smrtnost manja, to još uvek nije naučno dokazano na velikim uzorcima.

U Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) u toku je postupak registracije antikovid vakcine proizvođača "Džonson i Džonson", potvrdila je predstavnica ALIMS Jelena Mitrašinović.

- Trenutno smo zatražili dodatnu dokumentaciju i kada je budu dostavili završićemo proces evaluacije i doneti definitivni zaključak o kome ćemo obavesti javnost - rekla je ona za RTS.

Podsetimo, građani Srbije trenutno imaju mogućnost da se protiv bolesti COVID-19 vakcinišu vakcinama pet različitih proizvođača.

Vakcine protiv koronavirusa, za koje je ALIMS potvrdila bezbednost, efikasnost i kvalitet i izdala dozvolu za upotrebu leka, su:

Pfizer-BioNTek

Sputnjik V (Gamaleja istraživački centar)

Sinopharm

Oxford/AstraZeneca

Moderna

Svaka vakcina protiv COVID-19 koja je odobrena od strane nacionalnog regulatornog tela je dobar izbor.

