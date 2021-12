KOLAPS NA GRANICAMA! Na ulazak u Srbiju čeka se po 4 sata, ništa bolje nije ni na alternativnim prelazima!

Pred božićno-novogodišnje praznike na graničnim prelazima gužve su velike, a najveći broj putnika ulaz u Srbiju čeka na Reske 1 - Horgoš 1 i Tompa - Kelebija, gde se u proseku ukupno provede gotovo u mestu oko tri do četiri sata, mada se sada i na drugim prelazima između Srbije i Mađarske u koloni čeka po nekoliko sati, dva do tri.

Za ulaz u Srbiju čekanje na Reske 1 je oko tri sata, a na Horgošu 1 sat vremena i putnici ukupno provedu oko četiri sata u kilometarskoj koloni. Nadležni su poručili da su gužve očekivane i neminovne, jer uz praznike, počeo je i školski raspust i uslovi za putovanje su takvi da usporavaju saobraćaj.

Od danas do nedelje se očekuje povećan ulaz putnika u našu zemlju, a gužve se ponovo očekuje vikend nakon Nove godine, pred pravoslavni Božić, ali u pravcu izlaza iz zemlje“.

foto: Printscreen AMSS

Takođe, saznajemo da trenutno integrisani granični prelaz Horgoš 2 – Reske 2 radi samo ulaz u Srbiju, izlaz iz države nije organizovan na tom prelazu kao na prelazu Horgošu 1 i Kelebiji. Kako je saopštila mađarska policija razlog ovoj odluci je pojačan saobraćaj iz pravca zapadne Evrope ka južnijim destinacijama zbog praznika.

Bački Vinogradi rade do 22 sata, Bajmok do 24 sata. Na najfrekventnijem prelazu Horgoš 1 je u funkciji šest ulaznih traka, plus dve izlazne, međutim, kolone koje su se primakle srpskoj granici spojene su u međuprostoru sa mađarskom stranom gde se čeka i do tri sata, dok je prolaz na našoj strani znatno brži i smanjen, na oko sat.I na graničnom prelazu Kelebija-Tompa se čeka nekoliko sati i u ovom trenutku je nadležnima jako teško da preporuče alternativne prelaze, pošto je na svim pojačan saobraćaj i priliv putnika u zemlju.

Ovu informaciju potvrdili su nadležni na Horgošu za medije, a kako je „RTS“ objavio za poslednja 24 sata Horgoš je prošlo oko 28.000 putnika, 7.000 putničkih vozila i oko 80 autobusa. Na Horgošu su u kolonama uglavnom putnici koji prolaze tranzit kroz Srbiju, a najviše je austrijskih, nemačkih, bugarskih registarskih oznaka.

foto: Printscreen AMSS

Alterativni prelazi

Dobro je znati da je preporučeno korišćenje alternativnih graničnih prelaza u sezoni praznika, godišnjih odmora, radova na obnovi, rekonstrukciji i izgradnji puteva i u vreme pojačanog saobraćaja, navodi AMSS.

Primera radi ka Mađarskoj umesto Horgoša, koristite granični prelaz Đala. Ovaj prelaz koriste samo putnička vozila, a osim, građana mađarske i srpske nacionalnosti i putnici sa pasošima EU iz Švajcarske, Norveške i Islanda.

Na graničnom prelazu Horgoš I je u vreme najvećih gužvi uvek otvoreno 6 traka, a koriste se i prelazi Kelebija, Horgoš II , Bački Breg (ovaj prelaz mogu da koriste samo putnička vozila) koji rade neprestano 24 h, dok je alternativa sa Mađarskom i prelazak preko Bačkih Vinograda, Bajmoka (ovaj prelaz koriste samo putnička vozila) i Rastina kod Sombora koji su otvoreni do 19

Dvadesetčetiri sata radi granica na Batrovcima, Šidu, a na raspolaganju su i Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Neštin (ovaj prelaz koriste putnička i isključivo prazna teretna vozila), Ljuba i Sot.

Kurir.rs/Blic

bonus video:

01:41 DA LI BISTE RADILI ČETIRI DANA U NEDELJI, ALI 10 SATI U SMENI? Sindikalci imaju bolju ideju na radost radnika