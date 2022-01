METEOROLOG ĐORĐE ĐURIĆ NAJAVIO ZAHLAĐENJE ZA BADNJI DAN: To nije sve, napisao je šta nas čeka narednih dana (FOTO)

Meteorolog Đorđe Đurić je na svom Fejsbuk profilu objavio da nam stiže zahlađenje na Badnji dan, i da proleće koje danas imamo neće dugo potrajati.

- Proleće u Srbiji, temperature i do 18°C. Zahlađenje na Badnji dan, ali u takvom obliku da će se temperature vratiti na vrednosti primerenijim januaru. Ipak, pravih zimskih uslova i dalje nema na vidiku. U 2022. godinu ušli smo u znaku polećnog vremena. Prvi januar doneo je 17°C, a u Srbiji je i danas veoma toplo, uz temperature do 16-17°C. U svim predelima preovladava pretežno sunčano. Srbija i naše područje pod snažnim su uticajem prostranog grebena sa jugozopada, koji se prostire u višim slojevima atmosfere, a u prizemlju je snažan uticaj anticiklona sa jugozapada - navodi on i dodaje:

- Pri ovakvoj sinoptičkoj situaciji, sa jugozapada nam pristiže veoma topla vazdušna masa sa Mediterana, pa je iz tog razloga i veoma toplo. Još toplije je u regionu, pa su oboreni i temperaturni rekordi u Hrvatskoj, a Knin je zabeležio 22°C, što je naviše ikada izmerena temperatura u januaru u Hrvatskoj. Još toplije je u Španiji, uz temperature i do 26-27°C, a u Francuskoj i do 25°C. Jezgro ove veoma tople vazdušne mase je na severozapadu Afrike, uz temperature u Maroku i do 30°C.

Da je kojim slučaj sada letnji deo godine, navodi dalje Đurić, pri ovakvoj sinoptičkoj situaciji temperature u Španiji bi išle i do 45°C, u Francuskoj i preko 40°C, a na našem području preko 35 do 40°C.

- Srećom, januar je, ali su temperature za 10-15 stepeni više od prosečnih vrednosti za ovo doba godine na celom području južne i zapadne Evrope i na našem području. Prava zima preovladava samo na istoku Evrope, u Rusji je ispod -10°C, a u Laponiji i ispod -25°C. Visok vazdušni pritisak i termički greben, ne dozvoljavaju ovih dana da nam sa severa Atlantika stignu cikloni, oblačni i padavinski sistemi, a ujedno blokiran je i prodor ledene vazdušne mase sa istoka i severoistoka Evrope. Veoma slična sinoptička situacija očekuje se i početkom sedmice koja je pred nama. U Srbiji u ponedeljak jutro hladno, ponegde sa maglom i slabim mrazom, a tokom dana pretežno sunčano ili umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. Na severu i severoistoku se očekuje oblačnije, a na severu i istoku Vojvodine ponegde i sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od -2 do 4°C, maksimalna dnevna od 10°C na severu do 18°C na istoku Srbije - prognozira Đurić i dodaje:

- U Srbiji u utorak i u sredu pretežno sunčano ili umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine, a maksimalna temperatura biće od 12 do 18°C. U sredu uveče i tokom noći naoblačenje i zahlađenje sa kišom, uz skretanje vetra na severozapadni. Tokom četvrtka premeštanje hladnog fronta preko Srbije doneće oblačnost sa kišom, na planinama sa snegom, a uz pojačan severozapadni vetar prodraće i svežija vazdušna masa sa severa. Temperatura će biti u padu za 10 stepeni. Krajem dana sa severa prestanak padavina i delimično razvedravanje. U petak suvo i prohladno, ujutro sa slabim do umerenim mrazom, a vetar u skretanju na jugoistočni i biće u pojačanju. Na Badnji dan i Božić temperature će biti primerenije kalendaru, pa se ujutro očekuje oko 0°C ili slab mraz, a tokom dana maksimalna temperatura oko 6-7°C.

Kurir.rs / S.T.