PROLEĆNE TEMPERATURE I DANAS: Pre podne sunčano, popodne oblačno i toplo, do 18 stepeni

U Srbiji će danas, posle maglovitog jutra, biti pretežno sunčano vreme, od sredine dana umereno oblačno, u Banatu ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura kretaće se od jedan do sedam stepeni, najviša dnevna od 12 do 18.

I u Beogradu pre podne pretežno sunčano, od sredine dana umereno oblačno. Jutarnja temperatura oko sedam, najviša dnevna oko 14 stepeni.

Meteorolog Đorđe Đurić je na svom Fejsbuk profilu objavio da nam stiže zahlađenje na Badnji dan, i da proleće koje danas imamo neće dugo potrajati.

- Proleće u Srbiji, temperature i do 18°C. Zahlađenje na Badnji dan, ali u takvom obliku da će se temperature vratiti na vrednosti primerenijim januaru. Ipak, pravih zimskih uslova i dalje nema na vidiku. U 2022. godinu ušli smo u znaku polećnog vremena. Prvi januar doneo je 17°C, a u Srbiji je i danas veoma toplo, uz temperature do 16-17°C. U svim predelima preovladava pretežno sunčano. Srbija i naše područje pod snažnim su uticajem prostranog grebena sa jugozopada, koji se prostire u višim slojevima atmosfere, a u prizemlju je snažan uticaj anticiklona sa jugozapada - navodi on i dodaje:

- Pri ovakvoj sinoptičkoj situaciji, sa jugozapada nam pristiže veoma topla vazdušna masa sa Mediterana, pa je iz tog razloga i veoma toplo. Još toplije je u regionu, pa su oboreni i temperaturni rekordi u Hrvatskoj, a Knin je zabeležio 22°C, što je naviše ikada izmerena temperatura u januaru u Hrvatskoj. Još toplije je u Španiji, uz temperature i do 26-27°C, a u Francuskoj i do 25°C. Jezgro ove veoma tople vazdušne mase je na severozapadu Afrike, uz temperature u Maroku i do 30°C.

(Kurir.rs/Beta)