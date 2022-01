ZAMISLI DA PUSTIŠ ĆERKU DA ŠETA ISPOD PLAVOG MOSTA?! Nova sramna izjava bivšeg šefa policije o Tijani Jurić

Nova skandalozna izjava nekadašnjeg šefa Odeljenja za krvne delikte Žarka Popovića Popa na račun ubijene devojčice Tijane Jurić!

Nakon nedavnog gostovanja na TV Vesti, kad je sramno optužio Igora Jurića da nije vodio računa o svojoj starijoj ćerki, koja je monstruozno ubijena, maltene sličnu izjavu ponovio je i prilikom drugog televizijskog pojavljivanja.

Popović je na Hepiju nastavio na iznosi optužbe na račun oca ubijene devojčice.

- Počeo je čovek da daje stručna mišljenja. Ja sam pitao Predojevića ko je taj gospodin da to objašnjava. On je otac devojčice koja je ubijena sa 15 godina na magistralnom putu u neko gluvo doba noći. Gde je tu njegova odgovornost da pusti maloletnu devojčicu u to doba? Zamisli ti da pustiš svoju ćerku da šeta ispod Plavog mosta - upitao je Popović višestruko osuđivanog kriminalca Kristijana Golubovića koji je takođe bio gost u emisiji.

Otac ubijene Tijane Jurić apelovao je juče na medije da njegovu mrtvu ćerku ostave na miru.

- Mediji sa nacionalnom frekvencijom kao da se utrkuju ko će dati priliku ovom nesrećnom čoveku da nastavi vređati nedužno stradalo dete i nas roditelje. Koliko možeš biti loš i zao čovek da sudiš o tome kako smo brinuli o Tijani, kako je bila obučena, da li smo je puštali "ispod Plavog mosta"? Kako možeš da sudiš ljudima koji su na tako užasan način izgubili svoje dete, a da ih pritom nikada nisi video, upoznao, porazgovarao sa njima? Kako možeš da procenjuješ moral jednog deteta i ko ti daje na to pravo? Da li znaš kako boli sve ovo što kažeš, zli čoveče? Kako boli, ne samo nas najbliže, već i Tijanine drugare, sve one koji čak i površno poznaju Sašku, Mirjanu i mene? Da li znaš kako je majci koja je do poslednjeg dana života pratila Tijanu u školu i strepela nad životima obe devojčice - napisao je Jurić na društvenim mrežama.

Jurić je naglasio da se niko nije ogradio od mišljenja Popovića.

- I da je dete bilo ispod "Plavog mosta", kao što nije, da je nosilo kratke pantalone i da je šetala u "gluvo doba noći" na magistrali te kobne večeri, kao što nije, da li je to opravdanje za monstruozno ubistvo? Niko se od zvaničnika MUP nije oglasio niti ogradio od mišljenja svog dojučerašnjeg šefa odseka za krvne delikte Žarka Popovića i to jeste poruka. Svima nama - napisao je Jurić.

Tijana Jurić (15) iz Subotice, podsetimo, ubijena je u noći između 25. i 26. jula 2014. godine, a 12 dana njena porodica živela je u nadi da je živa. Njeno telo pronađeno je 7. avgusta na zapuštenom smetlištu u naselju Čonoplja u opštini Sombor.

Tijana je tog kobnog 25. jula vozom otišla u Bajmok gde joj žive baba i deda sa majčine strane. Na sebi je imala belu majicu i svetle farmerice i bele "starke". Stigavši u selo, javila se majci, a zatim otišla na turnir u malom fudbalu u Rati. Veče je provela sa svojim prijateljima.

Oko ponoći je krenula kući u društvu jedne devojčice i dečaka, međutim, nasred puta, odlučila je da krene nazad ka Rati kako bi jednom drugu vratila duksericu koju je isto veče pozajmila. Rastali su se kod bifea udaljenog svega 200 metara od bakine kuće.

Usput je srela drugare oko pola sata posle ponoći kjima je rekla da ide da vrati pozajmljen duks. Kod sportskog terena čekao ju je drug čiju je duksericu pozajmila, ali kako dugo nije došla krenuo joj je u susret. Tijane, međutim, nije bilo, a na zemljanom putu, stotinak metara dalje, nalazila se njena bela patika i veštački nokat.

Već jedan sat posle ponoći prve večeri deca i drugi stanovnici Bajmoka počeli su da traže Tijanu. Policija se u potragu uključila u 1.30, a zatim i Žandarmerija.

Nakon 12 dana potrage objavljeno je da je uhapšen otmičar Tijane Jurić, a da je njeno telo pronađeno u blizini Sombora i to 23 kilometra od mesta na kojem je poslednji put viđena.

foto: Privatna Arhiva

Devojčicu je oteo i ubio mesar iz Surčina Dragan Đurić.

- Đurić je u noći između petka i subote bio u Bajmoku, udario Tijanu svojim vozilom, prišao joj, nije bila teško povređena kad je počela da traži pomoć, on ju je uhvatio za vrat, udarao, ubacio u svoje vozilo, odvezao u atar - rekao je tadašnji ministar policije Nebojša Stefanović i dodao da je devojčica tu i ubijena.

Policajci su Đurića pronašli u mesari u Surčinu kako potpuno mirno seče meso. Na mesto gde se nalazi devojčicino telo sam je odveo policiju.

Za ovaj monstruozan zločin osuđen je na 40 godina zatvora.

(Kurir.rs)