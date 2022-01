SKANDALOZNI SPOT OBRADOVIĆKINOG MINISTARSTVA RAZBESNEO GRAĐANE! Promoviše razvod dok nas muči BELA KUGA! VIDEO

Ogromnu pažnju i burne reakcije građana izazvao je tizer kojim se najavljuje da se razni administrativni poslovi mogu završiti na samo jednom šalteru, objavljen na zvaničnom Instagram nalogu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), a u kojem se promoviše razvod braka!

Ministarstvo na čijem je čelu ministarka Marija Obradović pokrenulo je kampanju u kojoj bi trebalo da istakne značaj jedinstvenog upravnog mesta (JUM), a među tri kratka videa na tu temu, objavljena pre pet dana, nalazi se i onaj koji izazvao je revolt kod čitalaca Kurira kako zbog toga što u prvi plan ističe rastavu supružnika, tako i zato što se to dešava u vreme kada državni vrh sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu promoviše porodicu i rađanje dece kako bismo se izborili protiv bele kuge, podižući pritom finansijsku podršku, recimo, sa 100.000 dinara na 300.000 za prvo dete, kao i dajući pomoć od 20.000 dinara mladim roditeljima za kupovinu stana.

Glavni akteri tih reklamnih spotova MDULS su Voja i Milena, muž i žena. Njega opisuju kao čoveka koji je navikao da sve završava "na starinski način", koji se ne snalazi u novinama koje sobom nosi uvođenje e-uprave, koji je histeričan i pogubljen, zaokupljen mislima da će mu uvek faliti jedan papir na šalteru... A ona je smirena, shvata vrednosti novog sistema, koluta očima na njegovo "nenormalno" ponašanje i....

- Za razvod... Je li i to na ovom šalteru? - pita Milena dok stoji ispred šaltera. U opisu tog tizera koji je zgrozio naše čitaoce navedeno je: "Voja misli da uvek sve najbolje zna, a Milena zna da više ne mora da ide od kancelarije do kancelarije."

Kurir je uputio pitanja ministarki Obradović da li je primereno da se na ovakav način, pa makar to bila i neslana šala, reklamira nova usluga, ali odgovore nismo dobili. Međutim, posle sat vremena nakon što smo poslali pitanja, na Instagramu MDULS su se jedna za drugom ekspresno pojavile kompletna sva tri reklamna spota.

U njima se vidi geneza onoga što je Milenu dovelo do toga da se raspituje o razvodu. U poslednjem videu ona šalterskoj radnici objašnjava kako želi da legalizuje objekat uvek govoreći u prvom licu, pa se onda "priseti" da i ima muža, a kada on zbunjen u potrazi za kancelarijama naiđe pokraj nje, ona zaćuti da ne bi čuo šta govori ženi s one strane šaltera... A kad se Voja odmakne, Milena zapita: "Za razvod... Je li i to na ovom šalteru?"

