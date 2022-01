POSLE 14. POKUŠAJA DOBILA JE DETE! Hrabra majka otkriva sve o neizvesnoj borbi: ČUDA SU MOGUĆA

Sandra Jovanović, predsednica Udruženja "Šansa za roditeljstvo" nakon teške i neizvesne borbe za potomstvo, koja je trajala više od decenije, u decembru je postala majka.

Iz 14. postupka vantelesne oplodnje, rodila je ćerku Ljubicu, za koju kaže da je bila njena Šansa.

O ovoj neizvesnoj borbi sa srećnim krajem, u Puslu Srbije, ispričala je hrabra majka Sandra.

- To je najveća želja i poklon koji smo mogli da dobijemo za Novu godinu. Posle 13 pokušaja, a ovo je 14. pokušaj vantelesne oplodnje. Celu trudnoću je tu bio strah da li će sve biti dobro do kraja jer sam i posle 10. vantelesne oplodnje imala jedan spontani pobačaj i onda su strahovi bili i veći. Sve sam zbog toga držala u sebi iz straha i eto 15. decembra na svet je došla Ljubica. S obzirom da smo je dobili posle 14 godina rekla bi da je ovo jedan veliki uspeh za mog supruga i mene. Mislim da ovakva priča i ovoliki put do deteta treba ljudima da budu motivacija da ne odustaju u borbama da dobiju bebu. Čuda su moguća i sve dok imaju smelosti, hrabrosti i realnih mogućnosti da ne odustaju od svojih snova i želja - rekla je Sandra uživo u uključenju za Kurir televiziju.

foto: kurir televizija

Sandra je istakla da je najbitnije da se ne odustaje i kad se dogodi sve što se dešavalo pre rođenja deteta se samo zaboravi.

- Dok nekako ne ostvarite trudnoću, sve što vam ljudi govore je "videćete", "osetićete" i tako dalje, mada vamo to sve izgleda kao da je predaleko. Onda kad se to stvarno desi da držite bebu u rukama, sve ono što se dešavalo pre samog tog čina da dobijete dete, samo zaboravite. Da nije mog supruga ja bih verovatno odustala posle 6.,7. puta mada on me je tu podržao i ostvarili smo to - rekla je Sandra.

foto: kurir televizija

Hrabra majka nam je takođe otkrila gde je nalazila motiv u svojoj neizvesnoj borbi.

- Posle svake neuspele oplodnje, zapitate se: "zašto ja?", ali prosto morate da nađete snage da nastavite dalje. Ja sam motiv nalazila ne samo u ljubavi koju mi je pružao suprug već i u celoj toj priči sa udruženjem gde sam zaista više od 5 godina, okružena ljudima koji imaju problem sa začećem. Prosto bez njihovih priča mislim da bi teško mogla da izguram sve ovo - istakla je Sandra.

Podsetimo, od 1. januara 2022. sve porodice koje dobiju drugo ili treće dete, primaće od države jednokratnu pomoć od 100.000 dinara.

12:31 Usvojen Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Vlada Srbije je usvojila izmene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, prema kojima će od 1. januara za svako provorođeno dete biti jednokratno isplaćivano po 300.000, umesto dosadašnjih 100.000 dinara.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

10:36 ZA GODINU DANA MOŽE DA SE IMPLEMENTIRA: Muž popularne pevačice smislio patent koji staje na put KRAĐI I LAŽIRANJU SMRTI BEBA!