KIŠA, SUSNEŽICA I SNEG! VREME SE OPET MENJA: Za vikend se spremite za LEDENE DANE, debeli minus biće u ovim delovima Srbije

Pretežno sunčano vreme, sa maksimalnim temperaturama od 4-5 stepena Celzijusovih, već tokom sutrašnjeg dana, pre podne u severnim, a posle i ostalim delovima Srbije preći će u naoblačenje sa kišom, dok će na planinama padati sneg, najavili su meteorolozi.

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da će u Srbiji u četvrtak ujutro biti vedro i veoma hladno, uz mraz, ponegde i uz maglu.

- Tokom dana biće pretežno sunčano. Pre podne u severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Posle podne u severnim, a tokom večeri i noći i u ostalim nižim predelima Srbije kiša će preći u susnežicu i sneg, dok se istovremeno na severu očekuje prestanak padavina – kaže Đurić.

Najavljuje da će duvati umeren jugozapadni vetar, krajem dana i tokom večeri u skretanju na jak severozapadni. Minimalna jutarnja temperature biće od -7 stepeni na jugoistoku do -3 stepena Celzijusovih na severozapadu Srbije.Maksimalna dnevna temperature biće od 2 stepena na severu Vojvodine do 12 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije, uveče u svim predelima u padu na oko 0 stepeni Celzijusovih.

- Na severu Srbije u petak biće sunčano, a u ostalim predelima oblačno i hladno sa snegom. Maksimalna temperatura biće od 0 do 3 stepena. Za vikend i u ponedeljak u svim predelima veoma hladno, u mnogim predelima očekuju se i ledeni dani. Ali, i pored najavljenog snega ne očekuju se značajnije padavine – kaže meteorolog.

Biće pretežno oblačno, povremeno sa snegom, dok se u Vojvodini i u Negotinskoj Krajini očekuje uglavnom suvo, ali se sneg očekuje i u Vojvodini u subotu krajem dana i tokom večeri. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, a u planinskim predelima očekuju se vejavica i snežni nanosi.

Maksimalna temperatura biće u subotu od -2 do 2 stepena, a u nedelju i ponedeljak od -3 do 2 stepen. U Beogradu u petak suvo i hladno, maksimalna temperatura do 2 stepena. Za vikend i u ponedeljak ledeni dani, uz maksimalnu temperaturu od -2 do 0 stepeni, a tokom vikenda povremeno se očekuje i provejavanje snega.

Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar.U prognozi za narednih pet dana Republički hidrometeorološki zavod najavio je u Beogradu za četvrtak susnežicu i maksimalnu temperaturu +7 stepeni. U petak u Beogradu malo i umereno oblačno i maksimalno +3 stepena, u subotu i nedelju promenjivo oblačno i 1 stepen, dok se u ponedeljak dnevna temperature spušta na -1 stepen ispod nule.U Novom Sadu sutra susnežica i +4 stepena, u petak malo i umereno oblačno i +2 stepena, u subotu promenjivo oblačno sa temperaturom -1 stepen, u nedelju nula stepeni, a u ponedeljak -2.

U Nišu sutra +8 stepeni, u petak pad temperature na +2 i susenžica, u subotu promenjivo oblačno i -1 stepen maksimalna temperatura, u nedelju se očekuje susnežica, a temperatura ostaje do -1.

Na Zlatiboru će padati u četvrtak sneg, a do ponedeljak će biti susnžice. Temperatura će se narednih pet dana na ovoj planini kretati od -3 do -6 stepeni.

Kurir.rs/Blic