POSLEDNJA OFANZIVA KORONE! Mirsad Đerlek izneo LOŠU I DOBRU VEST: Omikron će zaraziti 75 odsto Srbije i SLEDI KRAJ KORONE!

Omikron je u velikoj ofanzivi, crni rekordi u broju novozaraženih padaće i narednih dana, ali dobra stvar je bar što ćemo se prokužiti uz blaže kliničke slike i što dolazi vreme za kraj korone. Tako barem smatraju stručnjaci.

Posle rekordnih 18.006 novozaraženih 18. januara, juče smo imali blagi pad - 17.318 pozitivnih, ali uz 3.000 manje testiranih nego dan ranije. Otkad je Srbija ušla u petocifrene brojke novozaraženih, a bilo je to 11. januara, imamo zvanično bezmalo 125.000 novoinficiranih od skoro 300.000 testiranih. Međutim, epidemiolozi ističu da je stvarni broj nekoliko puta veći, te da je i do 50.000 novoinficiranih svakodnevno jer je mnogo asimptomatskih slučajeva, ali i onih koji se ne testiraju i pored simptoma. I upravo zato, jedno je sigurno - omikron će nas prokužiti, a stručnjaci veruju da ove godine dolazi i kraj pandemije. Na delu je početak kraja.

- Omikron će nas prokužiti, uveren sam da će proći i kroz tri četvrtine stanovništva Srbije, zaraziće se do 75% populacije. U velikoj je ofanzivi, crni rekord od 18.000 novozaraženih u danu, nažalost, biće oboren, ali se iskreno nadam da je ovo početak kraja korone i da će s pandemijom biti gotovo najkasnije do kraja godine. Prvi put pojavio se soj koji ima slabiji potencijal od prethodnih i zadržava se u gornjem delu respiratornog trakta. Na kraju će virus s nama biti pune tri godine i verujem da je za to vreme iscrpio sve svoje potencijale i da je vreme da ga pobedimo - rekao je za Kurir dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, i dodao da se koroni ipak ne može sto odsto verovati jer nas je nemali broj puta iznenadila.

foto: Printscreen/RTS

Srećna je okolnost, kako je naveo, to što omikron zaista daje blažu kliničku sliku i što zasad 5-6% zaraženih mora u bolnicu.

- Ali brojevi su zastrašujući, omikron svom snagom pokazuje svoje glavne karakteristike - veliku virulentnost i zaraznost. Brojke će rasti u naredne dve-tri nedelje, do polovine februara. Međutim, iako su blaže kliničke slike, i daje treba biti oprezan, tek očekujemo da napada starije od 60 godina s pridruženim bolestima. Već imamo veći broj pacijenta nego pre 10 dana - objasnio je Đerlek.

I upravo zato dr Đerlek najviše žali što se građani Srbije nisu vakcinisali u većem broju.

- Kad već to nismo uradili, došao je omikron, koji će nas definitivno prokužiti.

ČETVRTA DOZA MOŽDA NAJUGROŽENIJIMA Četvrta mRNA vakcina pokazala se neefikasnom protiv infekcije omikronom, pokazuje preliminarno istraživanje iz Izraela. - Uprkos značajnom povećanju antitela nakon četvrte vakcine, ova zaštita je samo delimično efikasna protiv omikrona, koji je relativno otporan na vakcinu - rekao je vodeći istraživač prof. Gili Regev Johaj. Otprilike isti procenat bolničkih radnika koji su primili četvrtu dozu zarazili su se omikronom kao i oni koji je nisu dobili. Dr Đerlek, koji je na čelu Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv kovida 19, kazao je da se razgovara o četvrtoj dozi, ali da će nacionalno telo za imunizaciju (NITAG), u kome su vrhunski stručnjaci, o tome odlučivati. - Lično smatram da može da se odluči da najugroženiji, oni sa imunodificijencijom, koji zaista imaju slab imunitet, prime četvrtu dozu i da njih treba zaštititi jer sad imamo i mnogo ozbiljniji sezonski grip, koga nije bilo prošle godine, koji tek počinje - naveo je Đerlek za Kurir.

Da je kraj pandemije vrlo blizu, istakao je i epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović.

- Nije bilo 18.000 novozaraženih, već novootkrivenih, a stvarni broj novozaraženih je nekoliko puta veći, između 40.000 i 50.000. Ovaj soj u visokom procentu ne dovodi do klinički ispoljene slike, veliki broj zaraženih nema simptome, a znatan broj njih ima blage. Takođe, mnogi, kada vide koliki su redovi ispred kovid ambulanti, reše da ostanu kod kuće - kazao je prof. Radovanović za N1 i naglasio:

foto: Printscreen

- Ovakva pandemija može da traje dve do tri sezone i ovog proleća izaći ćemo iz pandemijskog perioda. Može da se pretpostavi da je ovo poslednji veliki talas i, pošto je stepen prokužavanja ogroman, da će se relativno brzo završiti.

Broj inficiranih omikronom je tri do četiri puta veći od zvanično evidentiranog na osnovu laboratorijskih analiza, naglasio je epidemiolog dr Radmilo Petrović.

foto: Ana Paunković

- Otkad je zvanično potvrđen petocifren broj infekcija na dnevnom nivou, zaraženo je uistinu između 250.000 i 300.000 građana. Do kraja marta biće inficirano 70 odsto populacije Srbije. Od tog broja detektovaćemo samo manjinu, a ostali će šetati i širiti virus jer će imati potpuno asimptomatsku infekciju - kazao je epidemiolog dr Radmilo Petrović za Novosti

CRNE BROJKE ZA DEVET DANA Datum Zaraženi Testirani 19. 1. 17.318 36.434

18. 1. 18.006 39.740

17. 1. 12.797 29.443

16. 1. 11.248 25.323

15. 1. 12.559 29.365

14. 1. 12.721 31.540

13. 1. 13.753 33.163

12. 1. 12.877 33.195

11. 1. 13.693 37.402 Ukupno 124.972 295.605 U proseku 13.885 zaraženih dnevno

BROJ ĆE RAPIDNO RASTI Dr Ljiljana Timotijević, direktorka Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu, izjavila je da će rapidno rasti broj novozaraženih. - Radimo od sedam ujutru i već za sat vremena smo imali 30 pacijenata na pregledu. Raste i broj pacijenata koji imaju tešku kliničku sliku, odnosno zahtevaju odlazak u bolnicu - rekla je juče Timotijevićeva za RTS i dodala da se sada najviše zaražavaju ljudi koji su bili na zimovanju i oni nevakcinisani.

Kurir.rs/ J. S. Spasić