MITROPOLIT JOANIKIJE: Komunizam je napravio mnogo štete, naši ljudi nikako da se oslobode te nakazne ideologije

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije na Svetosavskoj akademiji u Kotoru kazao je da naši ljudi nikako ne mogu da se oslobode dogme koja potiče iz komunističkih vremena, iz jedne nakazne ideologije koja je napravila mnogo štete.

– Čuli ste ovih dana kako ni po koju cenu veronauka ne bi smela da se vrati u škole „pošto je veronauka dogma i nema kritičkog mišljenja“. Isto tako sveštena lica, bez obzira na to što imaju određene reference, naučna zvanja, ne smeju biti nigde, ni u kakvim obrazovnim institucijama, „jer oni propovedaju dogmu“, a tobož nauka mora po svaku cenu da se bavi kritičkim mišljenjem. I oni su ti, koji tako govore, zastupnici, Bože dragi, kritičkog mišljenja. Ali, da pogledamo da li neko ko ne poznaje hrišćanstvo, ko ne poznaje našu veru, ko ne poznaje i ne uvažava ogromni kulturni doprinos koji je dala naša vera našem narodu u svim sferama života, od umetnosti do običaja, do etike i zapravo do svih oblasti života, kako taj može razumeti našu književnost, tradiciju, naše kulturno nasleđe, bez poznavanja vere? To je prosto nemoguće – naveo je on u izjavi za Novosti.

Naravno, kako je dodao, takva mišljenja i kritike, koje ovih dana doživljavaju, da je veronauka dogma, da sveštenik propoveda dogmu, iskrivljuju i samo značenje dogme.

(Kurir.rs/Novosti)