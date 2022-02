BIK IVAN JE SNAŽAN, PLODAN I MOŽE DA ZADOVOLJI SVAKU KRAVU U KRAJU! Srbi posebno maštoviti u oglasima, PRODAJU SVE I SVAŠTA!

Na internet platformama za kupovinu i prodaju može se naći široka paleta proizvoda, a među njima se uvek izdvajaju oni oglasi koji su najzanimljiviji, najbizarniji, najotkačeniji, i ima ih u svim kategorijama.

Tako ljudi prodaju retke primerke automobila, bika za priplod koji "može da zadovolji svaku kravu u kraju", daske za pranje veša na reci, pa i dečja kolica stara 70 godina - vredna čak dva miliona dinara!

Nenad Kovačević, koordinator tima oglasnih savetnika za ostale kategorije u Sasomange.rs, za Potrošač Kurira navodi da je na tom sajtu trenutno aktivno preko milion oglasa.

foto: Sasomange

- Možete pronaći apsolutno sve što vas zanima. Uvek je moguće pronaći neke koji su zanimljiviji, neobičniji od drugih, može biti poseban sam proizvod koji se oglašava, naziv tog proizvoda ili proizvod koji je sasvim uobičajen, ali se njegov opis izdvaja od drugih - kaže Kovačević.

Jedan je "stojadin"

Zaista, ima nekih koji su retkost, nekih koji mogu i da vas svojim opisom dovedu do suza, a dosta je i rariteta za koje ste mislili da se ne mogu naći. Kovačević nam je, govoreći o ovoj temi, najpre pričao o retkim, polovnim automobilima, koji na oglasima mnogima zapadaju za oko.

- Posebno interesovanje kod posetilaca sajta izaziva ponuda automobila, i to pre svega polovnih. Redovne dileme kupaca pri kupovini su kog proizvođača i marku automobila izabrati, za koje pogonsko gorivo se odlučiti, da li je navedena kilometraža ispravna, a često su posebno zanimljivi načini na koji prodavci opisuju i hvale svoj automobil. Tako smo naišli na "zastavu koral in", popularni "jugo" proizveden 2007. godine, za koji njegov vlasnik kaže da je automobil u fabričkom stanju, prešao samo 34.000 kilometara, a ono što ga posebno izdvaja jeste da je to nepušački auto i da nikad nije vožen tokom zime. Cena je 1.990 evra - ispričao je on, a potom i detalje o još jednom retkom primerku automobila.

- Na oglasima imamo automobil "zastava 101" - popularni "stojadin". Proizveden je pre 50 godina, kad je i počela proizvodnja ovog automobila. Nema starijeg u našoj zemlji, ali ono što je posebno interesantno jeste da je registrovan i spreman za vožnju. Novi tehnički je prošao bez problema. Vlasnik navodi da auto ima vrlo malo mana, ali su one zanemarljive u odnosu na miris sedamdesetih koji se u njemu još uvek oseća. Ovaj raritet se može kupiti po ceni od 1.490 evra - ispričao je naš sagovornik.

Ivan od 999 evra

A da li ste ikad čuli za giljotinu za sečenje papira? I to postoji. Na Sasomange.rs možemo pronaći čak desetak sličnih. Razlikuju se po veličini i kvalitetu, pa se tako mogu naći u rasponu cena od 5.000 do 35.000 dinara. Kako i sam oglašivač kaže - kancelarijski materijal ponekad je čudnog dizajna, nesvakidašnje funkcije, ali se bez njega određene radnje ne mogu zamisliti.

A kako se celokupna trgovina sve više prebacuje na internet, često se i domaće životinje pretražuju onlajn, navodi naš sagovornik.

- Prodaje se sve - krupna, sitna stoka i, naravno, kućni ljubimci. Nama je za oko zapao oglas jednog vlasnika koji prodaje svog bika Ivana. Kaže da je Ivan snažan, plodan i da će zadovoljiti svaku kravu u kraju. Posebno naglašava da se plaćanje vrši karticom. Cena je 999 evra, reklo bi se da za ovakav primerak nije mnogo - naglašava Kovačević.

Monografija atentata

S druge strane, iako smo svesni da se fiksni telefoni više gotovo i ne koriste, kad vidimo neke primerke starih telefona, setimo se prošlih vremena pa poželimo da ih imamo, bar kao ukras. Takvih na oglasima ima. Mi smo pronašli mermerni luksuzni primerak, star 50 godina, koji poslednjih deset nije korišćen. Prodavac kaže da je vrlo težak, a njegova cena je 3.800 dinara.

I to nije jedini raritet među oglasima, jer su stari, kvalitetni proizvodi uvek na ceni. Kad imate nešto što niko drugi nema, onda to možete ceniti i 100.000 dinara. Jedan oglašivač prodaje stvarno nešto posebno. U pitanju je monografija atentata na kralja Aleksandra I Karađorđevića 1934. u Marselju, sastoji se iz 16 fotografija, a na dnu monografije je - pečat, vlasnik kaže originalan. Da li vredi toliko, na potencijalnom kupcu je da proceni.

Najmaštovitiji su astrolozi "Vraćanje voljene osobe u roku od tri dana" Kad se pregledaju oglasi, nekako se čini da astrolozi svojim objavama najbolje uspevaju da privuku pažnju potencijalnih kupaca. Pažnju nam je naročito privukao oglas za "vraćanje voljene osobe u roku od tri dana". Astrolog kaže - rešite sve ljubavne probleme, koju god ljubavnu želju imate, da privučete nekog, vratite voljenu osobu, spojte se sa srodnom dušom ili prekinete neverstvo. Oglašivač kaže da radi na daljinu putem Vajber i Vocap poziva.

Neobični rariteti

A onda imamo oglase koji nas vraćaju 140 godina unazad, ističe naš sagovornik.

- Danas ne možemo ni da zamislimo kako se živelo pre više od jednog veka, kad je prava retkost bila u svom domu imati tekuću vodu. Baš zbog toga je pranje veša bilo veoma zahtevan zadatak, koji se radio pomoću daske za pranje veša na najbližem potoku ili reci. Jedna takva daska iz 1881. godine je na prodaju za 35.000 dinara - priča Kovačević.

Korisno je da se podsetimo i koja je oprema korišćena za čuvanje beba sredinom prošlog veka. Tako su dečja kolica "pionir zemun" iz 1950. godine u savršenom stanju, nigde pocepana, poderana ili izgrebana. I dalje su funkcionalna i može se voziti na točkićima, ali je za njih potrebno izdvojiti dva miliona dinara, s tim što vlasnik navodi da je moguć dogovor o ceni.

Među starijim predmetima je i električni šporet "simens" iz pedesetih godina prošlog veka koji je još uvek ispravan. Krilca se mogu skinuti, a i poklopac, a zanimljivo je da ispod rerne ima prostor za odlaganje sudova. Za ovakav šporet je potrebno izdvojiti 14.000 dinara.

- Originalno, staro, ništa nije restaurirano. Vredi 91.364,09 dinara - navodi se u oglasu jednog prodavca koji prodaje "opremu za oranje Kraljevića Marka koja je opevana u pesmi". Iako je cena visoka, etno-stvari su sve više u modi, baš kao i etno-sela.

I dok smo još kod rariteta, tu i oni koji nas vraćaju u detinjstvo i bude nam neke posebne emocije, jer nas podsećaju na period kad smo se prvi put susretali sa igricama, družili se i nadmetali s drugarima. Ljubitelji konzola za igranje znaju da je kvalitet novih neuporediv sa onim prvim konzolama od pre dvadeset i više godina. Ko voli, neće ostati ravnodušan na primerak retro konzole "nintendo" iz, "tehnološki daleke", 1996. godine, koja ima simboličnu cenu od samo 700 dinara.

Suzana Trajković