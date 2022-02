OMIKRON OSTAVLJA BOLESNA PLUĆA IAKO PACIJENTI NISU IMALI UPALU! Više od 50 dugoročnih posledica kovida! EVO KO ZAVRŠAVA U BOLNICI

Iako je omikron blaži od svojih prethodnika i iako ne daje upale pluća, pacijenti koji su ga preležali sada imaju probleme s plućima zbog kojih završavaju na terapiji. Postkovid ostavlja posledice i na srce, ali i druge organe.

U Klinici za pulmologiju UKC Srbije, gde svakog utorka kroz postkovid ambulantu, prođe oko 50 pacijenata, već vide da i omikron ostavlja snažne posledice na pluća.

- U postkovid ambulantu već nam se javljaju pacijenti koji su nedavno imali kovid s blagom kliničkom slikom, pa pretpostavljamo da je reč o omikronu. Prebole kovid samo sa simptomima gornjeg respirtatornog trakta, imaju zapušen nos, kijanje, gušobolju, bolove u mišićima i kostima, povišenu telesnu tepmpetaru, ali ne i upalu pluća. Iako lako prođu kroz kovid, dolaze u postkovid ambulantu jer se i dalje žale na produžaneo zamaranje, dugotrajan, uporan i suv kašalj, imaju čak i emboliju pluća, odnosno trombove i mikrto trombove (krvne ugruške). Dolaze i i mladi i stari - kaže za Kurir asist. dr sc. Mihailo Stjepanović, direktor Klinike za pulmologiju UKC Srbije.

On zato ističe da svi treba da budu oprezni iako je u pitanju "samo" omikron.

- Ispitujemo im plućnu funkciju, radimo osnovne laboratorijske analize i radigrafiju grudnog koša, a terapija je individualna, ali često dobijaju inhalacione pumpice. Iako omikron izgleda kao da je bezazlen, nije baš tako - naglašava dr Stjepanović i dodaje da je kod starijih pacijenata problem još veći, pošto imaju dosta pridruženih bolesti.

Takođe, navodi dr Stjepanović, svakodnevno prevode na Kliniku veliki broj pacijenata iz kovid bolnice Batajnica.

- Ti ljudi su već negativni, ali im je potrebna produžena kiseonička i druga terapija zbog postokovid sindroma i nisu za puštanje kuću - kaže dr Stjepanović i dodaje da su tu i "stari" postkovid pacijenti, od kojih neki imaju tegobe i po godinu dana. I dalje imaju zamaranje, suv kašalj, a skoro svakodnevno imamo pacijente s embolijom pluća, trombovi ili mikrotrombo usled poremećaja koagulacije ili kao i s drugim posledicama na plućima.

Kardiolog prof. dr Siniša Pavlović s Klinike za kardiologu UKCS kaže za Kurir da s postkovidom imaju i strare i mlade pacijente i koji su bili potpuno zdravi.

- Nema pravila koga će kako snaći, tragično je što ne pokazujemo određni nivo opreznosti. Problemi sa srcem posle kovida manifestuju se kao nemogućnost odrađivanja fizičkih aktivnosti i kao aritmije. Niko ne sme forsirati fizičke aktivnosti, koja god varijanat korone da je u pitanju i koliko god bio mlad i zdrav. Videli smo kako je umro košarkaš koji je trenirao odmah posle kovida da bi potpisao ugovor. Za omikron nemamo dovoljno podataka, ali moramo biti oprezni. Pa imamo više od 60 preminulih svakog dana, a ne toliko veći broj zaraženih nego kada je bio vrhunac delte s kojom smo imali takođe isti prbroj preminulih. Tar to nije dovoljno da nas urazumi - kaže za Kurir prof. Pavlović i dodaje:

- Još u Vuhanu su rađene obdukcije i pokazale da u čitavih 15% slučajeva je umrlo usled miokraditisa, zapaljena srčanog mišića. Postkovid se ispoljava na mnogo načina, srčani mišić popusti, a najčešće se ispoljava kao poremećaji rizma koji može biti čitava paleta. Mesec, tri, šest, u zavisnosti od indivudue, treba izbegavati fizičko opterećenje. Poremećaje ritma uglavnom vremenom do izvesne mere stabilizujemo. Obično najviše stradaju oni koji ne shvataju da opasnost postoji, a hronični bolesnici se više paze. Kao naš narod kaže - žuti žutuju, a crveni putu.

- Zapaljenjski proces u kovidu, pokazuju relevantne studije, može značajno promeniti morfologiju i funkciju nervnog sistema. Klinički to vidimo kao prvi put ispoljene simptome anksioznih, depresivnih i čak psihotičnih poremećaja ili kao značajno pogoršanje već lečenih mentalnih smetnji. Međutim, zabrinjava potreba za hospitalnim tretmanom postkovid pacijenata zbog udruženih, najčešće kardiovaskularnih bolesti, što značajno komplikuje lečenje i oporavak. Unazad dva meseca beležimo povećan priliv pacijenata koji su nakon preležanog kovida imali udruženu psihijatrijsku bolest sa hipertenzijom, tromboembolijskim događajima, hroničnim zapaljenjskim promenama moždanih ovojnica i radiološki identifikovanim promenama plućnog parenhima koje održavaju subfebrilnost i smanjenu saturaciju kiseonikom periferne krvi. Sve ovo umnogome komplikuje već postojeću psihijatrijsku bolest ili generiše prve simptome najčešće psihotične. U nemalom broju slučajeva, dolazi i do razvoja složenog neuropsihijatrijskog sindroma delirijuma koji može i fatalno zavrsiti - ističe za Kurir prof. Stašević Karličić i dodaje:

foto: Privatna Arhiva

Darko Antić, direktor Klinike za hematologiju STRAH OD TROMBA - JAVLJAJU SE PACIJENTI S POVEĆANIM D DIMEROM

Kovid je sa sobom doneo i strah od krvnih ugrušaka (trombova), koji su odneli i mnoge živote, a zato je u narodu postalo i popularno stalno merenje d dimera, za koji opšta populacija praktično nije ni znala da postoji.

- Nakon preležane kovid infekcije najčešće nam se javljaju pacijenti kod kojih je ustanovljen porast d dimera, kao i oni kod kojih je uvedena neka od terapija koja sprečava formiranje krvog ugruška - kaže za Kurir doc. dr Darko Antić, direktor Klinike za hematologiju UKC Srbije i dodaje da je dinamika određivanja d dimera preporučena u nacionalnim smernicama za lečenje kovida 19. Potrebno je naglasiti, kaže dr Antić, da je povišen d dimer karakteristika same kovid 19 infekcije i to ne znači da je kod pacijenta došlo do stvaranja tromba koji dovodi do prekida krvotoka. Takođe, starosna struktura pacijenata je različita i značajniji faktor rizika predstavljaju pridružene bolesti i stanja poput maligniteta i redukovane pokretljivosti.

- Povišen d dimer kod pacijenata sa kovid 19 infekcijom je nešto što se očekuje i zato je veoma važno proceniti da li je to deo očekivanih laboratorijskih nalaza ili nešto što ukazuje na kliničku sliku tromboze (opstrukcije ugruškom) krvnog suda. Primena lekova koji utiču na sprečavanje formiranja krvnog ugruška je indikovana kod pacijenata sa dokazanim trombom i kod onih gde postoji značajan rizik za stvaranje istog. Određivanje rizika zavisi od pridruženih bolesti i stanja koje pacijent ima - kaže dr Antić i dodaje:

- Ukoliko se proceni da je formiranje krvnog ugruška prouzrokovano u najvećoj meri kovid infekcijom preporučuje se primena lekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi u ograničenom vremenskom trajanju, a ako postoje i pridruženi faktori rizika onda može i na duže staze, dok je primena lekova kod pacijenata gde je to radi prevencije formiranja krvnog ugruška duga onoliko koliko faktori rizika perzistiraju.