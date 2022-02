RUKE MU POCRNELE ZA NEKOLIKO MINUTA? Smrt pacijenta (46) uznemirila doktore u kovid bolnici u Batajnici PRVI PUT TRAŽILI OBDUKCIJU

Direktorka kovid bolnice u Batajnici Tatjana Adžić Vukičević navodi da je nakon smrti muškarca (46) koji je preminuo neposredno nakon prijema prvi put zatražila da se uradi sudska obdukcija.

Adžić Vukičevićeva je naglasila da je to slučaj koji je zaposlene u kovid bolnici Batajnica veoma uznemirio tokom prošle nedelje.

- Radi se o jednom mladom čoveku koji je prve simptome dobio u nedelju. Simptomi su bili kao i kod svih drugih bolesnika - povišena temperatura i bolovi u mišićima. On je registrovan u kovid ambulanti u Zemunu kao lakši slučaj - rekla je Adžić Vukičević za RTS.

Ističe da je do rapidnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja došlo tri dana posle toga.

- U sredu na četvrtak kad se javio u prijemno-trijažni centar bio je toliko narušenog opšteg stanja da je došao praktično iz kreveta u šortsu i majici. Odmah je primljen u našu bolnicu. To je bilo u ranim jutarnjim satima. Dečko je imao potpuno normalan snimak pluća i potpuno uredan EKG zapis i urednu laboratoriju osim nešto povišenog nivoa hemoglobina i ono što je za brigu bilo to je da nismo mogli da nađemo nijedan palpabilan puls - objasnila je Adžić Vukičevićeva.

U bolnici Batajnica skoro 600 pacijenata

Ukazala je da je trenutno u kovid bolnici u Batajnici 598 pacijenata.

- To je uglavnom gerijatrijska populacija. Više od 70 odsto su stariji ljudi od 70 godina i više od 70 odsto njih i dalje nisu vakcinisani - kaže doktorka.

Navodi da su to uglavnom dementni stari ljudi sa velikim brojem pridruženih bolesti koje otežavaju njihovo lečenje. Ističe da su to teško pokretni ili nepokretni ljudi i da je to pokazatelj da su se zarazili od mlađih članova svoje porodice.

U najtežem stanju u jedinicama intenzivne nege je 60 pacijenata.