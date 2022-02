DRŽAVA RAZMATRA: Vrtići besplatni za sve od 1. septembra!

Država razmatra mogućnost da vrtići i jaslice, kako u državnim tako i privatnim predškolskim ustanovama, budu besplatne za sve od 1. septembra! Ovo je u intervjuu Tanjugu istako predsednik Aleksabdar Vučić, a prenosi RTS.

- Problem je demografija, malo dece, ma šta god radili, koliko god davali novca... Mi moramo da podignemo našu nacionalnu svest, da se radujemo deci. Sve što radimo, ako nemamo dece je potpuno džabe, nećemo imati kome da ostavimo zemlju. Razmišljamo da uvedemo da vrtići budu potpuno besplatni - rekao je predsednik i precizirao:

- I državni i privatni vrtići. Da mi plaćamo to i da tako pomognemo roditeljima. Ovo bi nam bio oko 70 miliona evra čisti gubitak, ali bismo dobili socijalnu inkluzivnost dece koja bi posle toga išla u školu.

Predsednik je rekao da se ta mera još razmatra, ali da sa tim "možemo da krenemo verovatno od 1. septembra".

- Moramo još da računamo, posebno ako bismo krenuli od 1. septembra. Na ivici smo i gledamo da narednih dana, do kraja nedelje ili za deset dana donesemo odluku.

On je objasnio da je u pitanju 53 miliona evra na godišnjem noivou koliko bi država trebalo da izdvoji za to, a i do 70 miliona evra, jer bi verovatno u tom slučaju i siromašniji građani poslali decu u vrtiće.

Time bi se za decu obezbedila veća odgovornost, i bolji socijalni pristup, a roditeljima olakšalo da razmišljaju o drugom, trećem, četvrtom, petom detetu, napomenuo je Vučić.

On je dodao da nije problem u 50 miliona evra, ali bi ta obaveza morala da se preuzme u za narednih, najmanje 10 do 15 godina, i zato moraju da se saberu svi prihodi i vidi da li to može da se izdrži. Da bi država to pratila, privreda mora da raste i istakao da je ove godine rast na nivou od pet odsto, što je veoma značajno.

