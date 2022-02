MESEC U ŠKORPIJI DONOSI PERIOD VELIKIH DRAMA Astrolog upozorava na strašne stvari: Ovi nepovoljni aspekti DONOSE OGROMNE PROBLEME

Astrolog Jovana Milekić istakla je da dolazi veoma tenzični period i upozorava na velike drame koje donose nepovoljni aspekti planeta.

- Ovo je jedan od vrlo tenzičnih strana sa strane astrologije. Baš danas imamo na nebu Mesec u znaku Škorpijona i tada se događaju velike drame, traume, globalne problematike, stradanja ljudi i tako dalje. Kada na to dodamo i nepovoljan položaj planete Merkur, koja vlada saobraćajem i komunikacijama, a ona se nalazi u napetom položaju sa Uranom, koji vlada iznenađenjima, neugodnostima i šokovima imamo ono što imamo na putevima.

15:23 KARAMBOL U EMSIJI UŽIVO! Gosti u klinču: Psiholog nazvao one koji veruju PRIMITIVNIM, ASTROLOŠKINJA PRETI DA NAPUSTI STUDIO!

Ona je dodala da će u ovom periodu doći do eskalacije svega negativnog nagomilanog tokom protekle dve godine.

- Sada vidimo posledice svega onoga što se događa u poslednje dve godine. Ja nisam videla skoro da je neko objavio nešto lepo o tome se ne priča. Mi imamo na nebu nepovoljnu situaciju, to je upozorenje kako ćemo mi to da percipiramo i kako ćemo sa tim da izađemo na kraj - kaže astrolog Jovana Milekić.

foto: kurir televizija

Turbulentni period nam tek stiže u martu mesecu.

- Na nebu imamo, pored Meseca u Škorpionu i Merkurovog kvadrata sa Uranom, aspekt Marsa koji ide prema Plutonu. Pluton je planeta koja vlada strahovima, destrukcijom. Kada se one nađu zajedno na teritoriji istog znaka, to znači da se krenulo u akciju, da nema povlačenja i da nema nazad. U kontekstu gore navedenog stanja na nebu, imali smo pun Mesec u znaku Lava, Sunce u Vodoliji, kada pogledamo teritorije Rusije i Ukrajine, obe se vezuju za znak Vodolije. Rusija je u znaku Vodolije, dok je Ukrajini ascendentu u tom znaku. Nakon punog meseca sukobi su najžešći. Od 7. marta do 16. aprila imamo veoma tenzične periode, tako da možemo očekivati i pobune masa na drugim teritorijama. Tokom marta očekuju nas još tenzije na globalnopolitičkom nivou. Od polovine meseca aprila može doći do smirivanje tenzija. Ovo jeste jedna ozbiljna preraspodela snaga u svetskoj policiji, moćnici igraju svoj šah vrlo uspešno - kaže astrološkinja.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.