MOŽE LI DA NAM SE PONOVI ČERNOBILJ!? Srpski stručnjak poručuje: Nema mesta panici, nama povećanja radijacije

Nakon što je ukrajinski nuklearni inspektorat saopštio je da je zabeležen viši nego uobičajen nivo radijacije u blizini bivše atomske centrale Černobilj, koju je zauzela ruska vojska, stručnjak iz Srbije, tvrdi da nema mesta panici, te da onoga što je, ocenjuje, najopasnije - radioaktivnog joda - nema ni u tragovima već dve i po decenije.

- Osnovno je da nema mesta panici. U Černobilju reaktori ne rade od 2000. godine, nema nuklearnog goriva. To što je u tom sarkofagu je korijum koji ne može da se upotrebi ni za šta, niti je opasno ako je sarkofag otvoren (demantovali su da je oštećen). Čak je turistima dozvoljeno da uđu u unutrašnjost sarkofaga. Radijacija nije nešto što "curi", to što je ostalo je čvrsta tabilna masa koja više nema onoga što je bilo najopasnije, a to je radioaktivni jod, nema ga više ni u tragovima još od 1987. godine - kazao je niški lekar specijalista radiolog Aleksandar Ivković, piše Telegraf.

Dodaje i da prati merne stanice, te da nama povećanja radijacije, kao i da bi eventualno povećanje radijacije bilo isključivo lokalno.

foto: Profimedia

- Čak i da je trenutno bila povišena radijacija, to je samo tu, lokalno, na području od nekoliko metara, nema nikakve opasnosti ni za koga. Dovoljno je što imamo rat, koji je sam po sebi velika nesreća, nema potrebe da se izmišljaju drugi problemi. Pratim merne stanice svuda, nigde nema nikakvog povećanja radijacije. Nema novih incidenata da bismo se bilo čega povodom oglasili su se i iz Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije. Sagovornica RTS Vedrana Vuletić kaže za da u ovom trenutku nema opasnosti od povećane radijacije na našem području, kao i da ne očekuju da će radioaktivnost biti viša u narednim danima.

Vuletić navodi da prema zvaničnim podacima koje je Direktorat dobio, ukrajinski inspektorat jeste prijavio da je došlo do izmerenih povećanih nivoa zračenja u odnosu na prosečne vrednosti prošle godine, ali da je povećano zračenje detektovano zbog poremećaja površinskog sloja i podizanja kontaminiranih čestica u vazduh, te da navedene čestice tu postoje od 1986. godine.

- Ono što su zvanično prijavili ukrajinski nadležni organi i što je zvanično prosleđeno Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju i tako i nama, znači zvanični podaci kažu da jeste izmereno nešto povećano zračenje u odnosu na prosečne vrednosti prošle godine. Treba da imamo na umu da to područje jeste kontaminirano, tamo zaista ima tog cezijuma 137 još od černobiljske katastrofe i nije došlo do ispuštanja novih materija u životnu sredinu. U tom kontekstu možemo da razumemo ruski stav da nije došlo do novih ispuštanja radioaktivnosti u životnu sredinu, već ono što je već tu. To je samo podignuto u vazduh (prašina) - naglašava Vuletićeva.

foto: Čeněk Třeček / iDNES.cz / Profimedia

Kompletan ozračeni prostor u Černobilju je do danas ostao pod posebnom kontrolom, a nad četvrtim reaktorom černobiljske centrale, koji je eksplodirao, napravljen je olovno-betonski sarkofag.

- Nakon 1986. godine tamo je podignut jedan betonski sarkofag, međutim njega je počeo da načinje zub vremena nakon nekoliko godina i onda se izgradila nova zaštita oko tog starog betonskog sarkofaga i upravo je cilj te nove zaštite koja je završena 2019. godine, da spreči izlazak radioaktivnih materija, radioaktivne prašine - kaže Vuletićeva.

Kurir.rs/Telegraf

