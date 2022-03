NADREALNO - SAMO SRBI OVAKO MOGU DA SE SNAĐU ZA 8. MART! Evo na kakvu su ideju došli pojednici da obraduju dame! (FOTO)

Dan žena se bliži, a muškarci razmišljaju kako da obraduju svoje devojke ili supruge. Neki su galantni, daruju vredne poklone, spremaju prava iznenađenja. U Srbiji ipak, većina svrati do cvećare, kupi buket i to je to. Naravno, ima i onih koji kažu da ne obraćaju pažnju na 8. mart uz izgovor da svakoga dana poklanjaju pažnju svojim lepšim polovinama pa im ovaj praznik ništa ne znači. E, sad da li je zaista kod svih tako ili su među njima i oni koji se skrivaju iza ovog, rekli bismo, korektnog stava samo da se ne bi "bacali na trošak", nećemo ulaziti.

Ono što nam je privuklo pažnju je objava jednog korisnika Tvitera:

- Ali dvojica kolega koja su za zadušnice provalili da su ruže u pogrebnoj opremi duplo jeftinije nego one u cvećari i naručili aranžman za 8. mart. "Sve isto, samo mašna da bude u nekoj veselijoj boji" su već utisak nedelje, a tek je ponedaljak - napisao je uz dopunu - "ladno imaju i onaj sprej sa srebrnom prašinom".

Usedili su brojni komentari a među njima i jedne korisnice pomenute društvene mreže:

- Zato ja ne volim bukete cveća, skupo a već mrtvo. Ako već kupuješ cveće, kupi neko u saksiji. Doduše, kao izraziti antitalenat za uzgajanja biljaka ubiću i njega za par nedelja, ali bože moj - napisala je, dok je druga dodala:

- Pre neki dan sam na zadušnicama videla da imaju i one štapiće "srećan rođendan", "forever" i slično...

Ova "domišljatost" dvojice Srba neki su okarakterisali kao "malo je jezivo ali i smešno", "priznajem da je razmišljanje skroz na mestu" ili "mudro i ekonomično... ruža je ruža taman i iz pogrebne opreme"

A bilo je i onih koji su podelili svoja iskustva:

- Lik koji drži pogrebnu opremu ima najveću tezgu na organizovanoj prodaji za Osmi mart. Što ne proda ide u radnju - navela je jedna žena, a za njom je i jedan muškarac napisao šta se njemu desilo:

- Ja tako prolazim pored groblja kad idem kući sa posla. Svratim jednom u cvećaru, kažem treba mi buket, nije za groblje već za kuću, za ženu. Kaže radnica, isto ti je to! Molim?! Ma, ne groblje i žena nego buketi, samo ću da dodam jedan cvet da bude nepar.

