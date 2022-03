OVO I U SRBIJI MOŽE BITI POSAO IZ SNOVA: Zaradite od svog HOBIJA! Nekoliko saveta je VAŽNO za ostvarenje cilja!

Postoje načini da zaradite novac baveći se svojim hobijem. Ali morate da imate kompletan plan - od marketinške strategije do istraživanja.

Upravo prvi korak na putu do posla iz snova je - sprovodenje istraživanja. Saznajte kakvo je tržište za proizvod ili uslugu koju nudite, koliko ljudi nudi isto ili slično, čini li se da imaju posla, koliko naplaćuju...

Razmislite i o tome gde vidite da se ove usluge oglašavaju. "Etsi"(Etsy) je, na primer, odlično mesto za prodaju rukotvorina, ali sajtovi kao što su "Fajver" (Fiverr) i "Taskrebit" (TaskRabbit) su bolji za prodaju veština, kao što su uređenje doma ili pisanje. Budite sigurni da ste jasno predstavili sve redovne troškove koji nastaju prodajom vaših usluga ili proizvoda na ovim platformama.

Zapitajte se da li je trošak vredan profita koji ste želite da ostvarite - ili bi bilo lakše da prodajete preko društvenih medija, na sajtovima kao što je Fejsbuk i Marketplejs.

Savršena cena

Odlučivanje o savršenoj ceni je ključ uspeha vašeg sporednog projekta. Želite da naplatite sumu koja je konkurentna, koja će da zadovolji vašeg kupca i da donese novac koji vam je potreban da biste ostvarili profit.

foto: Profimedia

Da biste to uradili, razmotrite svoje troškove za pravljenje jednog proizvoda ili pružanje usluge - koliko sirovine, knjiženje, pakovanje i putni troškovi koštaju, zatim da li možete da smanjite ove troškove kupovinom nekih artikala na veliko ili korišćenjem popusta dobavljača. Ako prodajete nešto što pravite, uzmite u obzir i koliko je vremena potrebno za to i nivo vašeg iskustva. Ako su, na primer, potrebni dani rada da bi se napravio jedan komad, cena bi to trebalo da odražava.

Pretvorite cenu koja vam je na umu u satnicu i odlučite da li je to razumno. Ako ste u nedoumici, stavite višu cenu, a ne manju. Daleko je lakše smanjiti je nego povećati.

Marketinška strategija

Razmislite o tome ko bi mogli da budu vaši tipični kupci i gde bi mogli da traže proizvod ili uslugu koju prodajete. Potom, da li su oni korisnici društvenih medija ili koriste pretraživače kao što je "Gugl" da brzo pronađu ono što im treba. Da li žive u vašoj okolini ili su rasprostranjeni širom zemlje...

foto: Shutterstock

Na primer, ako postavite "izlog svoje prodavnice" na Instagramu" ili Fejsbuku", možete da uvećate obim svoje publike na platformi putem heštegova i sadržaja. Oni se besplatno postavljaju i pokreću. Možete i da besplatno napravite svoj vebsajt koristeći vebsajt kao što je "Viks" (Wix), i da koristite alatke društvenih medija samo u marketinške svrhe.

Iskoristite i klasične PR i marketinške mogućnosti nudeći komentare novinarima koji traže informacije o vašim proizvodima ili oblastima stručnosti, šaljući uzorke ili gostujucći u blogovima sajtova koji ciljaju publiku koju pokušavate da dosegnete, prenosi britanski "Gardijan".

Budite realni

Budite organizovani. Posvetite vreme svom projektu i učinite ponešto vezano za to svakog dana, čak i ako je to samo objavljivanje na "Etsiju". Budite realni u pogledu toga koliko možete da postignete.

foto: Profimedia

Marketinški i administrativni zadaci treba da budu mali i ne treba da dozvolite da savršeno bude neprijatelj dobrog. Društvene mreže i mediji se razvijaju kako vreme odmiče, a vi se prilagođavate, ali ni to ne mora biti savršeno. Ne trošite sate birajući boju za svoj logotip, na primer. Uvek možete da ga prilagodite.

Kurir.rs/Sputnjik