OVAKO JE GIGA MORAVAC PRE 35 GODINA SVOJE ŽENE POVEO U SOLUN ZA 8. MART! Dame, srećan praznik! Evo kako se danas slavi Dan žena

BEOGRAD - Osmi mart - Dan žena, u Jugoslaviji je bio najznačajniji praznik posvećen, kako se to tada govorilo, drugaricama jer u to vreme dama i gospođa, barem zvanično, nije bilo.

Od malog znaka pažnje poput omraženih crvenih karanfila, koji su simbolizovali taj praznik, dobrostojeće firme organizovale su za svoje koleginice skupa putovanja u inostranstvo na omiljene šoping destinacije - Pariz, Trst, Atina, Solun... ili kafanske terevenke sa pečenjem, naravno sve o trošku firme. U socijalističkim zemljama tog vremena velika se pažnja posvećivala Osmom martu jer se, barem javno, nije slavio hrišćanski praznik poput Materica, pun lepih starinskih narodnih običaja. Naravno, u duhu bratska i jedinstva u zemlji u kojoj su živele brojne nacionalnosti i konfesije, cilj ovog dana bio je ujedinjujući praznik namenjen svim ženama bez obzira u kom kraju zemlje žive.

foto: Profimedia

Majke su se osamdesetih prošlog veka u SFRJ utrkivale koja će dati skuplji poklon učiteljici i vaspitačici, po mogućstvu naručen iz inostranstva, nešto čega ovde kod nas nije bilo da se kupi.

Međutim, Osmi mart se u današnjoj Srbiji slavi mnogo skromnije a mnoge žene ga više i ne priznaju, a mlađe skoro da i ne znaju šta ovaj praznik znači kad je reč o pravima žena.

Mlađe dame odavno su prešle na Dan zaljubljenih, a Osmi mart se obično poštuje kad je reč o učiteljicama, vaspitačicama, medicinskim sestrama ili koleginicama po firmama kojima se na današnji dan obično ukaže mali znak pažnje poput cveta, čokoladica, bombona...

Boljestojeće firme na ovaj dan ženskom delu zaposlenih obično poklone parfem, vaučere za kupovinu u kozmetičkim ili poznatijim radnjama sa garderobom. Neke dame tom svotom koja obično iznosi oko 3.000 dinara časte sebe a ima i onih kojima te pare dobro dođu da se nakupuju dečjih pelena, praškova za veš i omekšivača.

Mnogim roditeljima osnovaca i mališana koji idu u obdaništa početak marta svake godine donese istu muku, šta kupiti vaspitačici, odnosno učiteljici ili razrednoj nastavici za Dan žena 8. mart?

Koliko novca izdvojiti, kakav poklon je prikladan, a da nije dosadan i uobičajen, predvidiv, a tek kako uskladiti predloge i želje svih roditelja koji se za zajednički poklon organizuju u vajber grupama.

Rasprava roditelja na ovu aktuelnu temu buknula je i na društvenim mrežama, a iz koje se može zaključiti i da umesto karanfila pojedine sadašnje vaspitačice za 8. mart dobijaju čak i televizore od roditelja mališana!

foto: Shutterstock

Ovu diskusiju raspirio je jedan tvit:

- Može svet da eksplodira, ali će i dalje postojati namenska vajber grupa za roditelje u kojoj se opsežno raspravlja o poklonu za 8. mart za vaspitačice. Fenomen je i to da se u grupi istovremeno svi slažu i niko ne slaže oko toga šta je rešenje gorućeg problema idealnog poklona - glasi post jedne korisnice Tvitera koja je navela i da je njen omiljeni predlog da se vaspitačicama kupi u knjižari oprema za kreativne radionice, "jer one to nekad plate iz svog džepa, pa kao da ih poštedimo".

Ispod ovog tvita počeli su da se nižu komentari drugih roditelja sa očigledno istim problemom.

- Ja sam se angažovala u vrtiću (predškolska grupa) i napravila veliku knjigu sa slikama dece, svako dete je reklo par reči vaspitačicama, to sam zapisala pored njihovih slika, ukrasila i vaspitačice su bile oduševljene. No, neke mame su posle par dana kupile TELEVIZOR - glasio je jedan od, čini se ozbiljnih komentara, na šta je usledila i duhovita opaska drugog tviteraša:

- Malo je skočio kvadrat u Beogradu ali kad popusti tržište možda da razmotrite neki stančić garsonjericu što da ne.

