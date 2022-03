POZNATI METEOROLOG OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU ZA NAREDNI PERIOD: Čekaju nas PROLEĆNI dani, ali novo ZAHLAĐENJE posle ovog datuma!

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu vremensku prognozu za naredni period.

- Za vikend i dalje pretežno sunčano, a noći i jutra vrlo hladni, ali ipak uz slabije mrazeve u odnosu na protekle dane tako da će minimumi uglavnom biti do -4 u nizijama i do -12 na planinama, dok će maksimumi polako biti u porastu i u nedelju bi se trebali kretati od -6 do +13 stepeni Celzijusa. Početkom sledeće nedelje se računa na razvijanje jakog ciklona nad Pirinejskim poluostrvom, dok će se jezgro jakog anticiklona situirati istočnije od nas. U tim uslovima ka nama će iz Mediterana početi dotok osetno toplijeg vazduha tako da će uslediti otopljenje i oko 15. marta dnevni maksimumi bi se trebali kretati od +9 do +16, a ponegde i oko +18 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo i dodao:

foto: Rina.rs, Privatna Arhiva

- Kako će polje anticiklona ostati veoma jako neće uslediti širenje uticaja tog ciklona ka našem delu Evrope. Posle 17. marta je sve izglednija nova promena sinoptike koja će nam posle ovog datuma donosi novo zahlađenje. Prema njegovim rečima modeli simuliraju još jedno izmeštanje snažnog anticiklona na severu pri čemu bi on ponovo trebao zauzeti položaj vrlo sličan onom koji ima ovih dana i po istom principu preko istočne periferijie tog anticiklona uslediće novo spuštanje hladnog vazduha sa severoistoka.

- Još nekoliko dana se neće znati detalji oko tog zahlađenja, jutarnji operativni ECMWF je verovatno malo blaži, a GFS malo hladniji od realnosti, ali sve upućuje na to da će posle 17. ponovo uslediti period neobično hladnog vremena. Kako se simulira zaista retko snažno polje anticiklona od oko 1050Hpa u svom jezgru ovaj sistem se neće tako lako pomeriti ili oslabiti, posebno što se posle 18. očekuje naglo slabljenje zapadnih vetrova i njihov moguć prelazak na istočne. Ukoliko to zahlađenje uslovi i ciklogenezu negde nad našom blizinom (Jadransko more) mogli bismo imati i nove snežne padavine i to ne samo na planinama.

Ona ističe i da se nada da oko 15. neće doći do velike aktivacije biljaka, koju je ipak ovaj hladni talas malo "zakočio" te da će samim tim i šteta koja je moguća sa novim zahlađenjem biti što manja.

- Ono što nam svakako nedostaje su padavine i za sada sve ide u pravcu koji sam i očekivao, a to je da ovaj mart donese veliki deficit padavina. Možda kraj meseca označi prekretnicu i tom trendu, ali o tome je za sada suviše rano pričati. Za vikend hladnoća polako popušta, od nedelje sledi nekoliko prolećnih dana, ali već posle 17. marta je izgledno novo zahlađenje.

Kurir.rs