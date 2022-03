DANAS NATPROSEČNO TOPLO, A ONDA PREOKRET: Tokom jutra na snazi meteo alarm, evo kada nam stiže sneg

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, dok se posle podne i uveče predvidja postepeno naoblačenje sa mogućom kišom.

Vetar će biti slab i umeren, uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus sedam do tri, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni Celzijusa.

foto: Printscreen RHMZ

Zbog niskih jutarnjih temperatura danas će u u Istočnoj, Jugoistočnoj, Jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji na snazi biti žuti meteo alarm.

Sreda

Pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a samo pre podne u južnim krajevima uglavnom suvo. Posle podne u Vojvodini prestanak padavina a uveče i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu povremeno i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, a najviša od 12 do 15 stepeni.

Četvrtak

Ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, u centralnim, južnim i jugoistočnim krajevima ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 4 stepena, a najviša od 8 do 12 stepeni.

Petak

Promenljivo oblačno, suvo i svežije sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 0 do 4 stepena, a najviša od 8 do 12 stepeni.

Prognoza vremena za period od 19.3. do 23.3.

Promenljivo oblačno i svežije, ujutru mestimično slab mraz, tokom dana ponegde sa kratkotrajnom kišom, na planinama povremeno sa slabim snegom, ali će u većini mesta ipak biti suvo.

(Kurir.rs)