NOVOSAĐANIN U GROTLU NAJOPASNIJE FAVELE U RIO DE ŽANEIRU: Oči u oči sa ozloglašenim bandama, KODEKSI moraju da se poštuju (FOTO)

Prvi savet koji dobijete pre nego što krenete u Brazil jeste da izbegavate favele. Međutim, Novosađanin Marko Stefanović uradio je upravo to - otišao u ozloglašene četvrti Rio de Ženeira i osetio autentičan duh grada o kom smo svi toliko puta slušali.

Marko je bio u ozloglašenoj Rosinji, najvećoj faveli u celom Brazilu. Izgrađena na kaskadama sa kojih se kao na dlanu vidi ceo Rio, ova favela je dom za 180.000 ljudi. Dugo je smatrana sigurnom i proverenim mestom i za turiste, ali su sukobi među narko kartelima to promenili.

Marko je odlučio da je ipak poseti i otkriva da li mu je to što je Srbin pomoglo ili odmoglo da se poveže sa lokalcima ali i kako se upoznao i postigao dogovor sa tamošnjom bandom a koji je mogao skupo da ga košta.

Zamislite situaciju – odete u Rio de Žaneiro, upoznate člana bande koji živi u najvećoj faveli u Brazilu i šire, i on vam predloži da vas sprovede kroz čuvenu Rosinju i odvede na "bajle fank" žurku koju organizuju "drag lordovi", tj. gospodari droge. To je odmah zaintrigiralo Marka, koji objašnjava da su on i njegov prijatelj Robert, takođe trevel bloger, želeli da vide kako se zaista živi u faveli, divljim naseljima u kojima lokalne bande vode glavnu reč.

- On nas je vodio u kuće ljudi koji tamo žive, družili smo se sa njihovom decom, upoznao nas je sa jednim od šefova favele, pokazali su nam gde mu grade hacijendu sa bazenom, i slično. Pričali smo sa starcima na ulicama, jeli smo sa njima uličnu hranu. I to je pravi način gde možete to da čujete od tih ljudi, čiji motivi nisu obojeni interesima, tada može da se sazna kako oni žive - priča za RTS Marko koji je ljubiteljima putovanja poznat kao "Gospodin sa izuzetnog puta" sa Instagrama.

Priču koja je poput neke naivne scene iz Netfliksovih krimi serija Marko objašnjava dalje otkrivajući šta se krije iza tog "ortakluka" sa bandom. Kroz osmeh priznaje da su zamalo upali u konflikt.

- Robert i ja smo sa nama u Brazil vodili grupu od 14 ljudi i dogovorili smo bili jednu turu sa tim momkom iz Rio de Žaneira, gde bi nam on pokazao favelu, naravno u toku dana. Da bi u poslednjem momentu mi odustali od te ture i angažovali ovlašćenu turističku agenciju, pre svega zbog bezbednosti svih ljudi iz naše grupe za koje smo bili odgovorni. Taj momak nije to prihvatio jer favela ima svoje kodekse i oni dogovor poštuju. Pa je prvo bilo malo pretnji, tako da smo mi morali da napravimo neki kompromis - ispričao je Marko.

Pošto nisu pristali da plate zbog toga što odustaju, napravili su novi dogovor – platiće im nešto, ali da za uzvrat u obilazak favele idu noću.

- On nas je sačekao motorima sa ekipom, otišli smo do vrhova favele, zatim se izgubili u tim mračnim ulicama i njihovim lavirintima, haustorima, i naravno upoznali favelu na jedan malo drugačiji način - rekao je Marko.

Pesma za Srbe uz zvuke ukulelea

Ni ovaj problemčić, kao ni upozorenja sa svih strana, nisu uspeli da ih odvrate od pohoda na Rosinju – koji im je, ispostavilo se, najupečatljivije putničko iskustvo do sada.

Krenuli su taksijem, što nikako nije preporučljivo.

- Preporuka je uvek da se ide uz neku agenciju, gde dođu po vas autobusima, dođu tamo, gde je već ta tura najavljena u faveli i slično. Nas dvojica smo morali da sednemo u taksi, da dođemo, uđemo u favelu i da se tek tu nađemo sa ovim čovekom. Kad smo ušli u taksi krenula je takva kiša i takav pljusak, bukvalno je provala oblaka bila i nas dvojica smo se onako pogledali, počeli da se smejemo. Verovatno u istom momentu nam je prošlo kroz misli da li je ovo neki znak da mi treba da se okrenemo i vratimo - priseća se Marko.

Strah je, priznaje, postojao. Sve dok nisu izašli iz taksija.

- Kako smo izašli na ulice, taj osećaj straha samo je prosto nestao jer kad smo videli sve te ljude, i da taj život ne prestaje uprkos ovoj kiši, uprkos i ostalim okolnostima, jednostavno nas je privukla ta energija i stopili smo se sa tim - kaže ovaj svetski putnik.

Utisak koji nosi iz favele je, ističe, bombastičan. Za to je zaslužan paralelni univerzum u kojem ljudi tamo žive. Ništa slično nijednom putovanju do sada – a obišao je blizu 50 zemalja i doživljavao kulturološke šokove. Marko objašnjava da su to strogo kontrolisane i tačno iscrtane rute glavnim ulicama, koje organizuju lokalne turističke agencije i za to favelama plaćaju neku vrstu reketa.

- Nama je vodič bila devojka koja živi u faveli i ima svoju turističku agenciju u Rio de Žaneiru – i ona nam je tačno govorila na kojim mestima treba da sklonimo mobilne telefone, da ne bismo možda snimili ili slikali nekog dilera ili neku kompromitujuću situaciju za ljude u faveli, da ne bismo imali kao grupa neki problem - rekao je Marko.

- Problema nije bilo ni na jednoj turi. Favela, kaže, ima svoje kodekse i kada jednom uđete u nju, opasnost od lokalaca je minimalna. Oni imaju kodekse da tu nema oružanih pljački, nema krađe i slično, jer će oni sami da se obračunaju sa takvim ljudima i sa lopovima. Ali opasnost je realna u vidu međusobnih okršaja i sukoba tih bandi za prevlast na tržištu narkotika, ili možda ratovi sa policijom koji nažalost nisu retki i dešavali su se. Baš mi je posle mog povratka u Srbiju jedna devojka pisala da je 2013. upravo u ovoj faveli upala u međusobnu vatru, unakrsnu. Na svu sreću niko tad nije bio povređen od naših turista koji su se tu našli ali, nažalost, takve stvari su u faveli moguće - govori Stefanović.

Čime je Brazil omađijao turiste

Rosinja je nesumnjivo doprinela da se Brazil, neočekivano, probije na listu "Top pet destinacija" Gospodina sa izuzetnog puta. Najviše se, kaže, plašio da će ga tamo sačekati komercijala. Rio ga je u to potpuno razuverio.

- To je tako energična destinacija da teško može neko da ostane na to ravnodušan. Ja nisam neki urbani tip, ne oduševljavaju me previše neke moderne građevine, čuda arhitekture i slično, ja više volim energiju, volim da osetim tu vibraciju koju pruža i taj narod koji je tamo i sama destinacija, nekako me je kao vrtlog Rio uvukao u sebe i to je ono što ću definitivno pamtiti dok sam živ - rekao je Marko.

