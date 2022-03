OVAKVE SLIKE SA KIM GLEDAĆETE KAD-TAD I KOD SVOJE KUĆE Odalović i Janjić o MARTOVSKOM POGROMU Cilj Albanaca nije ispunjen!

Navršilo 18 godina od martovskog pogroma tokom kog su Albanci, najpre u Kosovskoj Mitrovici, a potom i u drugim delovima Kosova i Metohije organizovali proterivanje i ubijanje Srba, uništavanje njihove imovine i verskih objekata.

Za televiziju Kurir govorio je Gojko Zvijer, koji je nekada živeo na Kosovu i Metohoji.

- Ja sam se sa Kosova i Metohije odselio 199. godine. Marta 2004. godine sam bio u Srbiji, mi smo generacija dece kojima je uništeno detinjstvo 1999, tada sam imao 7 godina - rekao je Gojko Zvijer.

Dr Jovan Janjić ukazao je na kulturu koju su Srbi stvarali i nekovali vekovima na Kosovu i Metohiji.

- Najpre moramo da pogledamo sliku Kosova i Metohije. Tamo su stari spomenici srpski kulture, a najstariji albanski spomenici kulture na Kosovu i Metohiji potiču s kraja 19. veka, i to su prisvojeni turkski spomenici kulture. Idu na na prisvajanje srpske kulture, a pre toga su išli na uništavanje rekao je dr Jovan Janjić, pisac, pravnik i kulturolog.

Veljko Odalović skreuo je pažnju na dešavanja u toku Martovskog pogroma, kao i da su Albanci imali podršku zapada u krvavim napadima.

- Pogrom traje i dalje, što se tiče Srba i njihovog bitisanja i svega što ima srpski identitet nije zaštićeno ni danas. Pogrom koji se desio 1999. godine bio je prvi veliki pogrom koji se desio. Uz prisustvo Amerikanaca, Nemaca, Francuza, Britanaca i Italijana desio se prvi pogrom i njihovo neostvarivanje misije. To što se desilo 2004. godine je pokušaj da se završi ono što se nije uradilo 1999. godine. Podrška je bila istih onih koji su 1999. godine dozvolili sve to. Biću grub, ali ću reći vrlo jasno. KFOR se tada pretvorio u transportno preduzeće za prevoz Srba u jednom pravcu. Organizovano su Albanci dolazili u mesta gde žive Srbi, ispred tih Albanaca išli su KPS (Kosovska policijska služba) i UNMIK koji su upozoravali Srbe da ne mogu da ih spasu. To govori o tome da KFOR i UNMIK ili nis hteli ili nisu smeli da zaštite Srbe. Sramota za nemački kontigent KFOR-a koji je dozvolio da se u Prizrenu desi sa onim svetinjama šta se desilo. To je nešto zbog čega treba da se stidi međunarodna zajednica i misija - rekao je Veljko Odalović, generalni sekretar Narodne skupština.

Dr Jovan Janjić, pisac, pravnik i kulturolog ukazao je da nesprečavanje i neosuđivanje zločina, uvek urokuje nove zločine.

- Pogledajte gospodo Evropljani i Amerikanci ove slike, to su slike koje vi tolerišete, koje vi promovišete, to je ono što smo gledali u Donbasu i Luganjsku, niste hteli da vidite, a GLEDAĆETE KOD KUĆE - KAD TAD! A doći će vreme da gledate - rekao je dr Jovan Janjić, pisac, pravnik i kulturolog.

Odalović naglašava da ciljevi Albanaca nisu ispunjeni, jer su Srbi u okolini Prištine, Kosovske Mitrovice, Gračanice, Lapljeg sela i Čaglavice uspeli da se organizuju i da se brane.

- Godine 1999. iz Podujeva proterani su svi Srbi. Tamo su polomljeni spomenici i preorana su groblja. To je zatiranje svega. Pećka patrijaršija i Visoki Dečani nisu pali iako je rulja krenula ka njima. Italijanski kontigent KFOR-a je svoju misiju časno odradio. Gračanica je opstala zatošto je u Čaglavici rulja zaustavljena. Dve su stvari koje nisu osvarene. Dva cilja nosu postigli - nije pala Kosovska Mitrovica i nije pala Gračanica, Čaglavica, Laplje Selo - zaključio je Odalović.

