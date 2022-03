OPREZ! NEKE BANKE ZLOUPOTREBLJAVAJU NEAKTIVNE RAČUNE GRAĐANA! Evo kako da ne upadnete u tu KLOPKU! (FOTO)

Pojedine banka u Srbiji čini se da zloupotrebljavaju neaktivne račune klijenta tako što ih godinama ne obaveštavaju da imaju po njima obaveze, što je mnogim građanima stvorilo velika dugovanja i probleme u Kreditnom birou.

Ovo je jedan od niza problema na koji su se građani žalili Narodnoj banci Srbije, nakon čega je centralna banka naložila banci na koju su stigle pritužbe da detaljno analizira sve neaktivne račune korisnika i da otpiše ona potraživanja za koja je nastupilo zastarevanje.

- NBS je utvrdila da banka ima ogroman broj neaktivnih računa korisnika (računa kod kojih po nalogu korisnika nisu vršene platne transakcije, odnosno kod kojih nije ostvaren priliv na račun u poslednjih nekoliko godina) i potraživanja u vezi s tim računima s velikom docnjom. U velikom broju slučajeva korisnici nisu ni bili svesni da račun nije zatvoren i da banka ima određeno potraživanje prema njima u vezi s tim računom, jer su poslednji kontakt s bankom imali pre više godina, a banka ih nakon toga nije informisala o dugovanju. Za dugovanje bi najčešće saznali u trenutku kad podnesu zahtev za odobrenje kredita u drugoj banci (i to na osnovu uvida u evidenciju Kreditnog biroa). Banka je otpisivala zastarela potraživanja koja ispunjavaju uslove za to eventualno tek kad se korisnik, nakon saznanja o dugu po tekućem računu, obrati banci i zahteva to - navedeno je u Izveštaju o rezultatima rada Sektors za zaštitu korisnika finansijskih usluga NBS.

Dejan Gavrilović, predsednik organizacije Efektiva, potvrđuje da je zloupotreba neaktivnih računa čest slučaj.

- Ljudi su ranije otvarali račune po bankama i kad se prebace u drugu banku, taj račun im ostane. Ljudi misle da on više ne važi ako nemaju promet. To je bilo dok nije bilo naplate održavanja računa. Onda su banke počele s naplaćivanjem održavanja i godinama nisu o tome obaveštavale klijente. Imali smo slučaj da nekoga obaveste posle sedam, osam godina i kažu mu da ima dug, iskamate ga zateznom kamatom i to bude velika svota. Imali smo slučaj da banka zadužuje račun tako što ga gura u nedozvoljeni minus. Za to je kamata 50 do 60 odsto i onda dužnik zbog 150, 200 dinara zbog te kamate dođe do sume od 200.000 dinara duga posle nekoliko godina - naveo je Gavrilović.

Kako se zaštititi? Pisana potvrda najsigurnija Prvi savet za građane je da ako znaju da su nekad ranije imali račune u nekoj banci, da provere šta se s njima dešava, zatvore ih i uzmu pisanu potvrdu da je račun zatvoren i da po njemu nema više dugovanja, te da tu potvrdu čuvaju. Ako se to pojavi, može da se napiše reklamacija. Ljudi mogu da se žale i NBS, koja je već donosila slična pozitivna rešenja, naveo je Gavrilović.

