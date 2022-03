BOL U STOMAKU I KRVAVA STOLICA - ODMAH KOD LEKARA! Ova bolest godišnje u Srbiji ubije oko 4.000 ljudi!

Procenjuje se da od raka debelog creva godišnje oboli oko 4.500 ljudi premine oko 4000 pacijenata u Srbiji, što ovu bolest svrstava na drugo mesto po smrtnosti među malignitetima u našoj zemlji.

Mart je mesec koji je u svetu posebno posvećen borbi protiv pomenute vrste kancera, a na beogradskom Trgu republike u okviru kampanje #4000 života, otkrivena je umetnička skulptura "Momenat".

- Materijal od kog je skulptura izrađena je namerno odabran da bude metal iz razloga što može da zarđa i time rđa predstavlja simboliku bolesti koja može da napadne do tada zdrav organizam. Na dnu skulpture nalazi se plava boja koja je upravo dugogodišnji simbol naše borbe protiv ove jezive bolesti - objasnio je za Kurir autor Nikola Pršendić, koji je ovo delo uradio u saradnji sa Udruženjem medikalnih onkologa Srbije.

Lekari pored skulpture Momenat foto: UMOS

Dr Marija Ristić, medikalni onkolog sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije istakla da je ove godine uvedena ciljana terapija u prvoj liniji lečenja metastatskog raka debelog creva, što je Srbiju izjednačilo sa evropskim standardom lečenja.

O glavnim uzrocima oboljevanja i simptomima za Kurir je govorila dr Jelena Jevtović, specijalizant interne medicine UKCS.

- Smatra se da je najveći broj obolelih u starosnoj granici oko 70 godina, međutim, ta starosna granica se spušta čak i do 40 godina, tako da imamo sve veći broj mlađih pacijenata. Bolest je češća kod muškaraca i to za čak 30 odsto. Simptomi koji mogu ukazivati na oboljenje od raka debelog creva su često nespecifični, ali neki od njih su pojava sveže krvi u stolici, bol u trbuhu, promene u crevnom pražnjenju, nadutost. Nekada se bolest javlja i bez simptoma što predstavlja veliki problem - ističe dr Jevtović:

- Uzroci mogu biti i genetska predispozicija, gde je redovna kontrola jedini spas. Za one koji znaju da u porodici postoji mogućnost oboljevanja od ove bolesti kolonoskopija je neophodna barem jednom do 40. godine, zatim barem dva puta do 50. godine, naravno ukoliko su prethodni nalazi bili dobri, a posle na dve do tri godine.

Srbija korak ispred raka Inovativni lekovi su veoma važni Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je izdvajanje 53 miliona evra iz budžeta za inovativne lekove za, između ostalog, i rak debelog creva, te se to momentalno odrazilo na pacijente. - Ono što je danas velika sreća za naše pacijente jeste da postoji veliki izbor terapijskih opcija i znatno veći broj lekova koje smo u mogućnosti da primenimo za razliku od, na primer, pre 10 godina, što znatno olakšava lečenje koje pre svega osećaju pacijenti. Naš fond je sada usvojio nove lekove koje možemo da koristimo bez ograničenja u lečenju pacijenata - kazala je dr Jevtović.

Doktorka naglašava da ukoliko se obolenje otkrije na vreme postoji velika verovatnoća da pacijent bude izlečen, ali ukoliko je bolest već odmakla onda se ne može govoriti baš o izlečenju, ali može o produženju života.

Kurir.rs/Mina Petrović