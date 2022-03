"IMUNITET KRDA" STEĆI ĆEMO PRIRODNIM PUTEM: Dr Tiodorović očekuje da će do kraja godine kovid 19 postati endemska bolest

U toku je prirodno prokužavanje stanovništva omikron varijantom virusa korona i očekujem da ćemo do kraja godine steći kolektivni imunitet, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba prof. Branislav Tiodorović i dodaje da će na izmaku ove godine, a možda i ranije, kovid 19 postati endemska bolest.

Korona do tada neće nestati, ali se bolest smatra endemskom kada postane predvidivija, ne izmiče kontroli.

On je naveo da je u Srbiji stala vakcinacija na oko 55 odsto odraslog stanovništva, da je u toku stvaranje imuniteta prirodnim putem (zaražavanjem), ali da na svu sreću omikron kod većine prolazi bez simptoma ili sa blagom kliničkom slikom.

- Kolektivni imunitet ili "imunitet krda" steći ćemo prirodnim putem, sa omikronom, pretpostavljam do kraja godine. Na izmaku godine, a možda i ranije, očekujem da kovid 19 postane endemska bolest - rekao je Tiodorović i dodao da se situacija mora i dalje pratiti posebno što Kina uvodi lokdaun u Šangaju zbog povećanog broja zaraženih.

Podseća da raste broj zaraženih i u evropskim zemljama poput Belgije, Nemačke, Holandije, Velike Britanije, ali da te zemlje imaju veliki broj vakcinisanih, da se smanjuje broj pacijenata na bolničkom lečenju, respiratorima, broj umrlih, te da to ukazuje da se situacija ipak smiruje.

- U Srbiji svakog dana se registruje između 1.500 do 2.000 inficiranih, ali broj hospitalizacija pada i broj pacijenata na respiratoru. Još imamo veliki broj preminulih 10 do 14 dnevno, to je mnogo. S jedne strane dobro je što će biti postignut kolektivni imunitet, ali zabrinjava broj umrlih. Zbog toga treba osetljiva populacija da primi četvrtu vakcinu - stariji od 60 godina, svi hronični bolesnici, bez obzira na uzrast - naveo je Tiodorović za Euronews Srbija.

Ukinut je karantin za kontakte sa zaraženima virusom korona, koji je do sada trajao pet dana. Još se ne razmišlja o ukidanju izolacije onih kod kojih je potvrđena infekcija, bez obzira na težinu kliničke slike bolesti. Međutim, prof. Tiodorović kaže da se većina ne pridržava obavezne izolacije.

- Izolacija inficiranih je potrebna da se oboljenje ne bi širilo, da se zaraza ne bi širila. Realnost je drugačija, sigurno 90 odsto zaraženih sa blagom kliničkom slikom ide na posao ili deca u školu, odlaze u prodavnicu, izlaze. Izolacija je potrebna, ali se većina ne pridržava - kaže Tiodorović.

Lekari, kako navodi, ne mogu da odustanu od stručnog stava te se o zvaničnom ukidanju izolacije ne razmišlja. Medicinski deo kriznog štaba smatra da su maske u zatvorenom morale da ostanu kao obaveza, a ne da budu preporuka.

- Preporuka se kod građana čita da ne moraju da je nose i danas skoro da je niko ne nosi u javnom prevozu, prodavnicama - kaže Tiodorović.

foto: Zorana Jevtić

Očekuje da će uskoro stići i vakcine koje u sebi sadrže i nove sojeve virusa, a ne samo vuhanski soj virusa koji imaju postojeće vakcine. Nove vakcine će obezbediti bolju zaštitu posebno rizičnih kategorija.

- Važno je da i mladi ljudi, koji imaju dobar imunitet misle o onima koji su slabijeg imuniteta, starijim, hroničnim bolesnicima - naveo je on.

Vakcina protiv gripa prima se sezonski, svake godine. Mnogi postavljaju pitanje da li će se i cepivo pritiv kovida primati svake jeseni.

Tiodorović objašnjava da je grip sezonsko oboljenje, da je dovoljna jedna doza vakcine koja štiti godinu dana.

- Moguće je da će i vakcina protiv virusa korona da se prima tako. Međutim, u toku je pandemija virusa i cepivo štiti četiri do šest meseci, zbog toga se prima treća, četvrta doza. Ovde je reč o uzročniku koji do sada nije zabeležen u istoriji medicine i čovečanstva. Ovakve mutacije nismo imali ni kod jednog virusa. zapravo, od španske groznice mi nismo imali težeg uzročnika bolesti - pojašnjava on.

Kada kovid 19 postane endemska bolest, dodaje, onda se može očekivati da se vakcina prima na godinu dana i to neće biti preporuka da je primaju svi već samo rizične grupe.

- Tek kada postane endemska bolest možemo računati da sezonski primamo vakcine, do tada se meri u dozama. Takođe, virus mora da se prati, da se novi sojevi detektuju, da se prati broj zaraženih - zaključio je on.

Kurir.rs/Euronews