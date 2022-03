OVAKO VAS VARAJU U INTERNET PRODAJI Naručite masku za mobilni, a platite nekome iz Katara telefon od 900 evra EVO ŠTA DA RADITE

Ekspanzija elektronskog bankarstva i onlajn plaćanja poslednjih godina u Srbiji raste, ali uporedo raste i broj građana koji se žale na rad bankara ili njihovo nefer postupanje.

Šta raditi ukoliko Vam novac nestane sa kartice ili ako se suočite sa još nekim problemima, ali i kako da otkrijete prevare, zanimalo je našu novinarku Mariju Čanković.

- Ljudi se prvo mogu obratiti pisanim prigovorom banci, i veliki broj tih stvari se reši. Ako ne uspeju, potrebno je da se obrate Odeljenju za zaštitu korisnika. Potrebno je da podnesu pritužbu Narodnoj banci Srbije - rekla je Kristina Buha, direktorka Odeljenja za zaštitu korisnika.

foto: Kurir televizija

Ona je napomenula da je važno da se naglasi da je neophodan preduslov za pomoć da i građani obrate pažnju kada koriste svoje kreditne kartice na Internetu.

- Dala bih samo jedan ilustrativan primer. Imate primer korisnika koji je nameravao da na jednom potpuno nepouzdanom sajtu kupi masku za telefon u vrednosti oko 4 evra. Međurim, prevara je osmišljena tako da je on svojom prevarom platio telefon od oko 900 evra koji će kasnije biti isporučen nekom nepoznatom licu u Kataru. Korisnik je otišao na taj sajt da kupi masku. U trenutku plaćanja bio je preusmeren na neki lažni sajt koji podseća na jedan poznati sajt kurirske službe. Korisnik to nije video. Uneo je sve svoje podatke. Ali, ono što je najgore je bilo to što iako je banka uvela još jedan mehanizam One time passwor, otp kod, kao jednokratna lozinka, tu je bio isnos u katarskom rijalu. Postoje stvari koje nikada ne treba da rade, da paze na kod, na pin, koji nikada ne treba da stoji uz karticu - rekla je Kristina Buha, direktorka Odeljenja za zaštitu korisnika.

Kurir.rs

