DONETA ODLUKA DA LI MORAJU MASKE NA BIRAČKIM MESTIMA: Direktorka "Batuta" objasnila detalje i istakla ŠTA SVE MORA DA SE POŠTUJE!

Direktorka "Batuta" Verica Jovanović rekla je za RTS da dolazi do postepenog pada broja inficiranih koronavirusom, ali i da je grip među nama. Ona je rekla da, kada je u pitanju postupanje u odnosu na kontrolu epidemije, propisana su pravila i ona će se poštovati na svim biračkim mestima.

- Preporučili smo korišćenje svih preventivnih mera, provetravanje prostora u kome će se odvijati glasanje, da se primenjuju dezinfekcione mere, dezinfekcija ruku i higijena ruku. Kada su u pitanju maske, individualna je odluka, uvek su preporuka, zavisno od toga kako se ko zdravstveno oseća, ona štiti onog ko je oboleo i sve druge - rekla je Jovanovićeva.

Što se tiče glasanja u domovima za stara lica, napominje da su sačinjene posebne preporuke za ulazak u te ustanove. Svi birački odbori, odnosno članovi timova koji budu učazili će morati da poštuju sva ta pravila, moraće da nose maske, kao i zaposleni, naglasila je Jovanovićeva. Ta pravila će biti jasno istaknuta. Distanca je preporučena i ona će se poštovati, dodala je Jovanovićeva.

Neuobičajeno je da je grip među nama početkom aprila

Kada je u pitanju stanje obolevanja sličnih gripu, ističe da su domovi zdravlja puni osoba koje se žale na respiratorne simptome, na kašalj i povišenu temperaturu.

Prema rečima direktorke "Batuta" tokom prethodne nedelje došlo je do laboratorijske potvrde prisustva sva tri tipa virusa gripa.

- Ponovo se vratio grip, on obično nije udružen sa kovidom, kada je u pitanju klinička manifestacija pet do sedam dana traju simptomi. Grip je među nama i to sada početkom aprila što je neuobičajeno, s obzirom na sezonalnost pojave gripa - istakla je Jovanovićeva.