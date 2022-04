DANAS HLADNO SA PLJUSKOVIMA Od ponedeljka promena, pa VREMENSKA KLACKALICA Pogledajte kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu

Do kraja dana umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura do 14 stepeni.

Tokom noći između subote i nedelje biće hladno, sa stabilnom temperaturom od 2 °C. U toku dana biće oblačno, sa povremenom kratkotrajnom kišom, vetar slab promenljivog pravca, a najviša temperatura biće osam stepeni.

U brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Od ponedeljka malo toplije, sa više sunčanih intervala. Već od utorka promenljivo oblačno i toplije.

Vetar slab do umeren južni. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša do 16 stepeni.

Osobama sa srčanim obolјenjima i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Glavobolјa i promenlјivo raspoloženje su mogući kod meteoropata.

