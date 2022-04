OPASAN TREND VLADA MEĐU OSNOVCIMA U BEOGRADSKIM ŠKOLAMA: Roditelji zabrinuti, posledice šokantne!

Među osnovcima, pogotovo u beogradskim školama, zavladao je opasan trend pušenja kratkotrajnih elektronskih cigareta. Osim što puše u školskim dvorištima i van škole, ima slučajeva da se to dešava i u školskim toaletima. Primarijus dr Petar Borović, koji decenije posvećuje borbi protiv pušenja, kaže da deci treba objasniti lepo posledice konzumiranja ovih cigareta, ne plašiti ih, i napominje da sa njih ona lako prelaze na obične cigare.

L. S. čije dete ide u Osnovnu školu u Mirijevu, takođe kaže da deca već od petog razreda donose elektronske cigarete, te da je i od svog deteta saznala da se one konzimiraju i u školskim toaletima.

- Deca u Osnovnoj školi u Mirijevu, u koje ide moje dete, već od petog razreda donose elektronske cigarete u školu i puše ih, što je meni potpuno šokantno, i u školskim toaletima. O tome niko ništa ne zna, reklo bi se, i od osoblja škole. Nekoliko puta mi se desilo kada sam otišla u školu po dete da vidim petake i šestake da ih konzumiraju. Razgovarala sam sa svojim detetom o tome i on mi je rekao da elektronske cigarete uglavnom donose imućnija deca, a da oni onda svi zajedno to konzumiraju - priča majka, prenosi Telegraf.

10, 15 njih puši jednu

Dodaje da joj je sin objasnio da su mnoga deca radoznala, a da su to cigarete sa voćnim ukusima koji su njima primamljivi.

- Kao roditelj bila sam potpuno šokirana, i o tome sam obavestila jednu od nastavnica u školi. Međutim, stičem utisak kao da niko od nastavnika u školama ili bar u osnovnoj školi u koju ide moje dete ne obraća pažnju uopšte na tako nešto. Većina dece su radoznala, ja sam pričala sa nekim drugarima mog deteta koji su probali i neki od njih su zgroženi, dok se drugima sviđa. Dodatni šok je to što u vreme korone i drugih virusa koji haraju na sve strane, njih po 10, 15 dele tu električnu cigaretu. Mi roditelji bi trebalo da apelujemo na škole da ozbiljnije proveravaju decu i strogo zabrane donošenje takvih stvari u školu - napominje ona.

Deca kod pedagoga

Druga majka čije dete ide u Osnovnu školu u Grockoj, kaže da se na svakom odmoru mogu videti deca, pogotovo petaci koji puše ove cigarete za koje govore da su dečije.

- Pravdaju se time da nemaju dim a imaju ukus. Roditelji su šokirani, zatečeni. Deca su zbog toga išla čak i kod pedagoga. Nema odmora da se deca ne vide da puše to, i to u školskom dvoripštu - kaže ova majka koja se pita kako je moguće da je to dospelo u ruke dece:

- Ne znam samo kako deca dolaze do cigareta. Ko im to prodaje, iliti ko im kupuje?

Sa elektronskih na standardne cigarete

Primarijus dr Petar Borović, koji je više od četiri decenije posvetio savetovanju za odvikavanje od pušenja, kaže da su elektronske cigarete manje štetne od standardnih ali da su štetne, i da pogotovo ne treba da dođu do ruku dece.

- Po zakonu, prodavci ne bi smeli da ih prodaju mlađima od 18 godina. Znači, ili neko krši zakon ili se deca snalaze na drugačiji način. Odakle im ta ideja, to nije bilo do sada uobičajeno - pita se prim.dr Borović i nastavlja:

- One su štetne. Imaju dodatke i razlikuju se od grupe do grupe. Radili smo analize koje su pokazale da se u njima nalazi nikotin koji je jak otrov, nalaze se dodaci koji su mirisni i neke hemikalije. Ali, sve se razlikuje od cigarete do cigarete.

Elektronska cigareta, kako kaže Borović, starijim osobama može da pomogne u odvikavanju od standardnih, dok je kod mladih to drugačije. Predstavlja uvod u pušački staž.

- Kod mladih, naprotiv, napraviće problem jer će deca kasnije najverovatnije prelaziti na standardne cigarete. S treće strane, nikotin je jedna jaka droga, od koje ogroman broj pušača bude zavistan. Kad se počne sa pušenjem, teško se ostavlja. Nema narkomana koji praktično nije bio pušač. Neće svi biti narkomani, naravno, ali cigareta vodi i ka tome, jer je ona stvorila put u mozgu da droga dođe kao neki nastavak. Prema tome treba raditi zdravstveno-vaspitni rad sa decom, ozbiljno shvatiti, ne plašiti ih, dati im informacije a deci kad se objasni, ona shvate i više neće biti ekperimentisati - savetuje naš sagovornik.

Borović kaže da ne postoji deo u organizmu na koji cigareta utiče negativno, a detaljno nam je objasnio zašto lekari ne vole kada ih konzumiraju devojčice, a zašto kada to rade dečaci pre puberteta.

- Kad osoba povuče upluća dim te elekronske cigarete on se rastvara u krvotik i za par sekundi to rastvoreno utiče i na mozak, i na srce... Praktično nema dela organizma na koji neće uticati. Problemi se neće javiti odmah, dete će puštiti i reći će: "Eto, nije se ništa dogodilo". Kasnije, međutim, može doći do oštećenja, pogotovo što se u cigaretama nalaze neke komponente koje nisu dobre. Nikotin je veliki otrov, nema potrebe da ga deca unose. Pluća vremenom mogu da budu oštećena, u njima se zadržava oko 4 do 5 odsto produkata, sve ostalo će preći u krvotok.

Uticaj na ceo organizam

- Ne volimo da devojčice puše jer ako one puše kasnije će imati problem i sa ciklusima i sa trudnoćom, mogu se javiti razni problemi kod dece koje rađaju, ali i da teže ostaju majke. Dečaci nikako ne treba da puše, a oni koji puše pre puberteta, to jako loše utiče na njihove polne žlezde, slabije se razvijaju. Znači obično takvi dečaci ne dostignu fizičku zrelost, mišićnu masu i koštano zglobnu masu, zaostanu u razvoju, imaju česte probleme sa spermatozoidima, ne mogu da lako postanu očevi. Ono što dečake u pubertetu najviše na svetu pogađa a tada žele da se dokazuju, jesu muške dimenzije. Šta se događa? Pod dejstvom nikotina i drugih otrova, delovi penisa se ne razvijaju kako treba, zaostanu u rastu i onda su oni iskompleksirani. Zato je važno da deca shvate da elektronske cigarete ne vode ničemu, na kraju će postati pušači pravi, žutih zuba, prema tome, život je lep, treba ga živeti normalno - poručuje prim. dr Borović.

Prema podacima objavljenim u najnovijem Zdravstveno statističkom godišnjaku Srbije za 2020, skoro 40 odsto stanovnika Srbije uzrasta 15 i više godina ima naviku stalnog ili povremenog pušenja.

Kada su deca u pitanju, zvanična istraživanja pokazuju da svaki deseti učenik u Srbiji, starosti od 13 do 15 godina puši cigarete, podjednako i devojčice i dečaci. Naime, 37 odsto učenika bar jednom je probalo cigarete, a 43 odsto neki duvanski proizvod. Devet odsto mladih puši nargile, a šest odsto koristi elektronsku cigaretu.

