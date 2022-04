CENE PORASLE ZA VIŠE OD 50%! Novinarka iz Bona otkrila ŠOKANTNE detalje: NAROD NEMAČKE NE ŽELI DA SE MEŠA U PROBLEME UKRAJINE?

Novinarka iz Bona navela je da izbleglica iz Ukrajine nema toliko kao na istoku Nemačke odnosno Berlinu konkretno, ali tvrdi da ih generalno ima i da se otvaraju nova odeljenja u školama za njih.

- Ovde u Bonu izbeglica nema kao u Berlinu koji je bliže Poljskoj granici. Mada izbeglica ima generalno. U školama su otvarana posebna odeljenja za male Ukrajince. Dakle, oni dolaze ali ne kao na istoku Nemačke - rekla je novinarka.

Istakla je da su protesti na nedeljnom nivou, mada da su Nemci promenili mišljenje i da se sada zalažu da se u rat ne mešaju uopšte.

- U subotu su bili proruski protesti. U Berlinu skoro svake nedelje možete videti proruske proteste i proteste protiv rata u Ukrajini. Čak je i ukrajinski ambasador u Nemačkoj molio nemačke predstavnike da zabrane nošenje ruskih zastava. Nemci su vrlo pragmatični i njima se ovo ne dopada. Na početku su bili veoma protiv rata, Putina i Rusije, a sada se zalažu da se uopšte ne mešaju. Ne sviđa im se reakcija Analene Berbok (šefica nemačke diplomatije) koja je pre neki dan rekla da bi Nemačka trebala da da teško naoružanje Ukrajini. Možete po novinama pročitati da oni ne žele da gladuju i da se smrzavaju zbog problema koje ima Ukrajina i Rusija - rekla je novinarka.

Da li Nemci žale za snažnom ličnošću kakva je bila Angela Merkel ili im se više sviđa politika šefice diplomatije i kancelara u novom sazivu? - pitao je voditelj Goran Anđelković.

- Kada je ova trenutna situacija sa rusko-ukrajinskom krizom u pitanju, građani žale za Anegelom Merkel. Govore da bi majka nacije, kako su je zvali, trebala da se vrati iz penzije i reši ovaj konflikt. Čini mi se da običnom narodu fali njihova "Muti" - rekla je novinarka.

Novinarka se osvrnula i na cene namirnica i istakla da prosečna potrošačka korpa sada iznosi i do 120 evra.

- Poslednji put kada sam se uključivala rekla sam da nisam uspela nigde da kupim ulje. Uspela sam konačno. Čini mi se da cene skaču iz nedelje u nedelju. Rafovi su puni, mada brašno i ulje se teško pronalaze. Zna se kojim danima dolaze i to samo u ranim jutarnjim časovima. Cena goriva je stabilna, ali cene namirnica skaču u velikoj meri. Prosečna potrošačka korpa koja je iznosila 60 evra sada iznosi i do 100 do 120 evra. Po mojim slobodnim procenama to je poskupljenje od skoro 50%, ako ne i više - istakla je novinarka.

Voditelja Gorana Anđelkovića interesovalo je da li su se i cene stanova povećale.

Novinarka se složila i dodala da kamate skaču na dnevnom nivou.

- Odlično pitanje, jesu. Kamata skaču čak na dnevnom nivou. Cene kredita su jako velike i cene stanova su se povećale za 20% - navela je novinarka.

