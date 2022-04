ONLAJN PALJENJE SVEĆA, DA LI IMA ONLAJN SA'RANA DA SVI LAJKUJEMO: Tviteraši komentarisali modernizaciju SAHRANA, odgovori su HIT

Velika polemika se pokrenula na Tviteru zbog uvođanja opcije onlajn paljenja sveća.

- Šta mislite o onlajn paljenju sveća? Meni zvuči jezivo - glasi pitanje na tviteru. Sudeći po komentarima ispod tvita mnogi građani nisu bili upućeni da će ova modernizacija biti i kod nas.

foto: Profimedia

- Šta je to? Kako misliš onlajn paljenje sveća - pitali su se neki tviteraši. - Elektronska usluga obavljivanja umrlica izjavljivanja saučešća, pomena, paljenja sveća - odgovorila je građanka koja je i objavila tvit.

- Elektronski poručite i neko umesto vas ode i upali sveću. - Da li ima onlajn sa'rana pa da svi lajkuju - piše u jednom od komentara, dok u drugom stoji:

- Šalju se emotikoni i gifovi? Bože me sačuvaj, sve će da obesmisle. Pre nekoliko godina još videh u nekim crkvama na zapadu lampice umesto sveća. Ubaciš novčić upali se lampica sija neko vreme i to je to.

Neki pak smatraju da se ovim obesmišljava duhovnost te i da novi običaji koji se nameću odvajaju ljude od suštine.

- Pa ne sviđa mi se. Zar nije poštovanje pokojnika posetiti mu grob ako nisi u mogućnosti tu je crkva. Meni zvuči strašno:

- Meni je jezivo i izjavljivanje saučešća preko zida Fejsbuka, a o paljenju sveća onlajn je je bespotrebno i pričati. To su stvari koje se obavljaju lično u tišini - smatra jedna građanka.

Podsetimo, modernizacija koju priprema javno preduzeće Pogrebne usluge pomoći će, onima koji žive daleko i ne mogu da održavaju grobna mesta rođaka. Najavili su da će uskoro preko aplikacije i sajta moći da se upali sveća, naruči venac ili postavi klupa na groblju.

Ideja je da se klikom putem aplikacije na mobilnom telefonu uradi sve u vezi sa odavanjem pošte najmilijima, kažu u JKP "Pogrebne usluge".

- Ovo je projekat, u interesu naših sugrađana da na što lakši način pronađu parcelu, grobno mesto, odaju poštu, polože cveće, zapale sveću ili da objave elektronsku čitulju u štampanim medijima - rekao je Vladan Đukić, v. d. direktora JKP "Pogrebne usluge" za RTS.

foto: Printscreen RTS

Svako ko ne može da dođe na sahranu iz bilo kog kraja sveta može da oda počast preminulom poznaniku, prijatelju ili članu rodbine.

Na sajtu ili putem aplikacije moći će da izabere cveće, venac ili sveću, nakon čega će radnici na groblju to fizički postaviti i poslati sliku grobnog mesta kao potvrdu.

U junu i julu aplikacija će raditi probno sa svim opcijama, a zvanično, iz preduzeća očekuju da ovaj način odavanja počasti umrlima od septembra u potpunosti profunkcioniše.

Kurir.rs

Bonus video:

05:13 U KOVČEG PORED POKOJNIKA SE STAVLJA GLAVA ZAKLANE KOKOŠKE! Neobični običaji u Timočkoj krajini tokom sahrana ORGANIZUJU I ORKESTAR