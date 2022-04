OVO MESO SVI U SRBIJI JEDEMO, A NAJČEŠĆE JE IZVOR ZARAZE! Poznata doktorka upozorila, ne igrajte se, OBRATITE PAŽNJU NA OVO!

Proleće nam je stiglo, a i samim tim i toplije vreme na kome lako mogu da se pokvare namirnice ukoliko ne pazimo dovoljno.

Prehrambeni tehnolog dr Ana Kalušević je objasnila kako treba pravilno da postupamo sa namirnicama i koliko dugo smemo da ih čuvamo.

Trovanja hranom nisu uopšte bezazlena. Neke od najrizičnijih namirnica su meso, mleko, jaja i uopšte mlečni proizvodi, jer su oni najkvarljiviji. Greške u rukovanju ovom hranom su najčešći uzrok kvarenja, a da bi se to izbeglo, prehrambeni tehnolog dr Ana Kalušević je objasnila kako treba pravilno da postupamo sa ovim namirnicama i koliko dugo smemo da ih čuvamo.

- Što je neko meso usitnjenije, to je osetljivije, imamo veću površinu izloženu vazduhu i mogućnosti kontaminacije, zato je to zajedničko za mleveno meso i iznutrice, ta površina kontakta je mnogo veća. Ne morate isti dan pripremiti nešto, ali već sutradan bi bilo dobro, da ne stoji duže od 24 sata u frižideru, dok u zamrzivaču može i do četiri meseca, i za jednu i za drugu kategoriju.

Kako da tretiramo sušene prerađevine od mesa? - Sušenje je vid konzervisanja, a kad je reč o ovim proizvodima na svakom pakovanju bi trebalo da bude naznačeno da li mogu i smeju da se čuvaju u frižideru. Najznačajnije je da nakon odmrzavanja nema ponovnog zamrzavanja. Najpraktičnije je da meso odmrzavamo u frižideru jer tu može da ostane i par sati, ali ako planirate da spremate nešto tek za par sati, meso nikako ne bi smelo da bude na sobnoj temperaturi duže od dva sata. Neka jela od mesa mogu da se zamrznu i tu je rok obično oko tri dana, namirnice od povrća ili posne mogu i oko četiri meseca - rekla je dr Kalušević.

- Što je veći komad, to je bezbednije, tako da ako imamo neki komad mesa, još ako je mariniran već, sa začinima i usoljen, to može trajati nekoliko dana. Beli luk ima antimikrobne komponente, kao i začini, samo će doprineti da se to manje dopadne mikroorganizmima, i naravno što je više soli, to je manje interesantno mikroorganizmima da se tu razvijaju - kazala je dr Kalušević za RTS.

Ona savetuje da pre kupovine, ali i pre jela, dobro pregledate meso jer se neke promene mogu videti po boji, mirisu - na užeglo, kiselo, fermentisano...

- To nije jedini kriterijum, ali čim vam je neka vrsta mesa sumnjiva po mirisu, ne eksperimentišite nikako.

