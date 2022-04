EVO DO KADA ĆE DA RASTU CENE NEKRETNINA A KADA MOŽEMO DA OČEKUJEMO JEFTINIJE KVADRATE: Najava stručnjaka neće vam se dopasti!

U prva tri meseca ove godine investiranje u nepokretnosti u Srbiji poraslo je za 23,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine, koja je do sada bila rekordna po ulaganju u nekretnine u Srbiji. U odnosu na pretkriznu 2019, količina investiranog novca je čak udvostručena i sada iznosi 1,6 milijardi evra, pokazuje najnoviji izveštaj Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) o tržištu nepokretnosti.

foto: Shutterstock

Najviše novca investirano je u stanove - 889,5 miliona evra, a uporedo s rastom broja zaključenih kupoprodajnih ugovora, primetan je i rast cene kvadrata. Najdinamičnije tržište nekretnina i dalje je u Beogradu, gde je za godinu dana kvadrat u starogradnji, prema izveštaju RGZ, poskupeo za 15 odsto, te mu je prosečna cena dostigla 1.680 evra, za razliku od 1.459 evra, koliko je kvadrat u Beogradu prosečno koštao u prvom kvartalu 2021.

Rakovica na ceni

Najskuplji kvadrati od čak 4.902 evra u starogradnji i dalje su na opštini Stari grad, dok je najskuplji kvadrat stana u novogradnji prodat u Beogradu na vodi po ceni od 9.115 evra. Kada je reč o glavnom gradu, primetno je poskupljenje stanova na opštini Palilula, gde je za godinu dana novogradnja skočila za čak 28 odsto, te je prosečna cena kvadrata 2.553 evra.

Starogradnja je u ovoj opštini takođe poskupela za 19 odsto, pa se cene kvadrata kreću u rasponu od 765 do 3.300 evra. Za 15 odsto su veće cene starogradnje na opštini Novi Beograd, gde se kvadrat sada kreće u rasponu od 745 do 3.857 evra, dok je na opštini Stara Rakovica kvadrat starogradnje poskupeo za 17 odsto i kreće se u rasponu od 818 do 1.683 evra.

foto: kurir televizija

Kvadrati su generalno poskupeli u svim opštinama glavnog grada, a poskupljenje nije zaobišlo ni ostale gradove u Srbiji.

U Nišu je starogradnja skočila za čak 23 odsto i kvadrat tamo sada u proseku košta 1.020 evra. U Novom Sadu su nekretnine poskupele za 21 odsto, pa je sadašnja prosečna cena kvadrata u starogradnji 1.517 evra.

Prosečne cene stanova u prva tri meseca u Beogradu Opština Starogradnja 2021/22. Novogradnja 2021/22. Stari grad 2.247/2.455 2.626/3.000 Vračar 2.027/2.237 2.188/2.288 Savski venac 1.807/2.050 3.033/3.310 Novi Beograd 1.686/1.935 2.205/2.357 Palilula 1.439/1.712 1.994/2.552 Zvezdara 1.632/1.767 1.757/1.932 Voždovac 1.470/1.616 1.938/2.040 Čukarica 1.308/1.542 1.676/1.595 Zemun 1.487/1.658 1.818/1.755 Stara Rakovica 1.124/1.315 1.331/1.617 * Iznosi u evrima, izvor RGZ

Agenti za nekretnine tvrde da još nema pokazatelja koji govore da će rast cena stanova i kuća u Srbiji uskoro usporiti, dok je naročito od izbijanja ukrajinske krize sve veći broj kupaca u Srbiji. Pored naših građana, potražnju za nekretninama podižu i Rusi i Ukrajinci koji se doseljavaju u našu zemlju.

Pada cena nema na vidiku

Agent za nekretnine Milić Đoković smatra da pada cena nekretnina u dogledno vreme verovatno neće biti.

- Na tržištu nekretnina trenutno imamo ogroman trend rasta cena i to se zove inflacija u nekretninama. Zbog toga agenti i ne prognoziraju pad cena. Videćemo da li će trend ići istim tempom ili ne. Što se tiče smirivanja, to jest stagnacije cena, agenti prognoziraju da nas može sačekati tek krajem 2023, odnosno početkom 2024. godine - kaže Đoković za Kurir.

On objašnjava da je glavni uzrok poskupljenja nekretnina ogroman porast cene građevinskog materijala, gvožđa, čelika, plastike, viša cena građevinskih radnika i rat u Ukrajini.

Prosečne cene stanova u prva tri meseca u većim gradovima Grad Starogradnja 2021/22. Novogradnja 2021/22. Beograd 1.459/1.680 1.981/2.165 Novi Sad 1.255/1.517 1.302/1.505 Niš 831/1.020 982/1.003 Kragujevac 772/810 1.011/1.065 * Iznosi u evrima, izvor RGZ

- Oni koji planiraju da ulože novac i kupe nekretninu najbolje je da to urade već sada - zaključio je on.

Kurir.rs/ A. K.