MISTERIOZNI HEPATITIS KOJI NAPADA DECU PRENOSI SE NA 3 NAČINA: Doktor Delić detaljno opisao simptome i kako sprečiti zarazu

Sumnja da se u Srbiji pojavio opasan hepatitis nepoznatog porekla, zabrinula je roditelje širom zemlje. Od njega je, za sada, obolelo više od 228 dece u 20 zemalja, a već nekoliko dana u Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu, leži devetogodišnji dečak kome je jetra u teškom stanju.

"Sindrom akutnog oštećenja jetre uveli smo u medicinu 1995. godine. Ovde se ne radi ni o čemu novom. Znamo da postoje agensi koji mogu da oštete jetru, postoje infektivni agensi i neinfektivni koji daju i akutno i hronično oštećenje jetre. Kod infektivnih, to su pre svega virusi. Kada su u pitanju virusi, postoje primarno hepatotropni virusi, a to su virusi koji primarno imaju želju da oštete jetru. To su virusi hepatitis A, B, C, D, E. Svi ti virusi su u našoj sredini, dokazali smo ih krajem prošlog veka", rekao je infektolog prof. dr Dragan Delić na TV Prva prenosi Mondo.

"Postoji veliki broj virusa koji su potencijalno hepatotropni. Znači oni imaju afinitet za druge organe i tkiva, ali u sklopu virusne infekcije, mogu da oštete jetru. Veliki broj lekova mogu da oštete jetru, i to vrlo ozbiljno, čak sa smrtnim ishodom", ističe on.

S obzirom na to da podaci pokazuju da je svakom 10. pacijentu bila potrebna transplatacije jetre, profesor otkriva da je veliki problem kada je oštećen organ koji ima preko 500 funkcija. Osim toga, dr Delić objašnjava da dosadašnja saznanja pokazuju da je reč o adenovirusu koji se prenosi kapljično i kontaktom.

"Ovde se radi o nešto većem broju, deci i popuštanju svih funkcija jetre. Ona ima, verovali ili ne, preko 500 različitih funkcija. Ako one popuste, dolazi do mogućeg smrtnog ishoda i rešenje je transplatacija. Postoji opravdana sumnja da se radi o adenovirusu serotip 41. Otkriven je 1953. godine. Dosta je potentan, a daje različitu kliničku sliku. Prenosi se na više načina, i kapljičnim putem, i kontaktom, a može i fekalno oralno, putem stolice", otkriva doktor.

Simptomi

"Kod dece školskog i predškolskog uzrasta, najpre se javlja povišena temperatura, uvećane limfne žlezde na vratu, zapaljenje ždrela, ali i upala pluća. Detetu može biti muka, može imati gubitak apetita, malaksalost, povraćanje, a posle se može javiti tamna mokraća, pa žutilo beonjača, žutilo kože, pa svetla stolica. To je hronološki. Problem kod akutnih virusnih hepatitisa je da kod hepatitisa A 90 odsto prođe bez simptoma. Da li se ovaj virus promenio, pokazaće ispitivanja. Nema veze sa kovidom, a postoje ta tumačenja, ali dajte prostora istraživačima da dođu do istine", rekao je dr Delić i otkrio još neke simptome koji se mogu javiti:

"Kod muške dece se može javiti krv u mokraći, ali i gnojna angina, dosta široku sliku daje virus. Nemate specifičnu terapiju. Prevencija je pranje ruku, to je bolest prvljavih ruku. Preko usta se unosi virus. Savetujemo deci pranje ruku, distancu, da ne piju iz iste čaše, flaše, da ne jedu iz iste kesice", ističe dr Delić.

(Kurir.rs/Mondo)

