TO ŠTO ONI RADE JE SUROVO I MONSTRUOZNO! Doktorka Danica Grujičić za Kurir o LAŽNIM ŠAMANIMA koji biljkama leče bolesne od raka

Nakon pisanja Kurira o lažnoj grupi ljudi koji se predstavljaju kao šamani u jednom prestoničkom hotelu vikendom i okupljaju mahom bolesne penzionere i nudi im razne biljne čajeve, ulja i meleme, lekari sa kojima smo razgovarali saglasni su da je to prevara koja može kobno da se završi!

Naime, osim što oni tamo razmenjuju iskustva, tamo i dovode ljude, mahom penzionere, kojima obećavaju izlečenje od bolesti koje ih muče. Neki od tih naivnih posetilaca boluju čak i od raka, a ovi ljudi, koji se predstavljaju kao šamani, nude im čajeve, ulja i meleme na biljnoj bazi - rekao je jedan naš sagovornik, koji je želeo da ostane anoniman, a inače je čest gost pomenutog hotela.

Tim povodom direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije prof. dr Danica Grujičić kaže za Kurir da je manipulisanje nadanjima bolesnog čoveka pre svega surovo i monstruozno!

- Nažalost, poslednjih godina s pojavom društvenih mreža i raznoraznih portala pojavilo se mnoštvo nadrilekara, nekih ljudi koji sebi daju za pravo da pričaju o najtežim bolestima iako nemaju veze s medicinom - rekla je ona i dodala da pojedini sebi daju za pravo da se igraju tuđim životima i izigravaju doktore.

- Iza mog ulaska u salu kako bih sprovela neku operaciju stoji 40 godina iskustva i učenja svakodnevnog, mene su učili i stajali uz mene moji profesori, koji su imali isto toliko iskustva kao što ja danas stojim iza svojih mlađih kolega, zaista ne mogu da razumem šta nekome daje za pravo da donese odluku o lečenju, a znanje je stekao na internetu ili na kursu o zdravom životu - rekla je i dodala da se takvi moraju najstrože kažnjavati.

Doktorka Grujičić upoznata je s nekim slučajevima kada su ljudi, zbog verovanja drugima, završavali tragično.

- Nisam upoznata sa slučajevima šamana, ali je bilo raznih slučajeva nažalost i sa smrtnim ishodima. Tako smo se susretali da su ljudi zmijskim otrovom pokušali da leče najteže bolesti jer su to pročitali na internetu, pili krečnu vodu, izgladnjivali se do te mere da se to najtragičnije završilo - rekla je ona. Saglasna je da medicina nije svemoguća i da su pacijenti koji boluju od najtežih bolesti, karcinoma ili nekog oblika invaliditeta posebno ranjiva kategorija i da se s njima mora pažljivo postupati.

- Takvim ljudima je lako dati nadu i navesti ih na pogrešan put u lečenju. U tome se ogleda surovost i bezosećajnost onih koji to rade kako bi zaradili novac. Ljudi koji nemaju veze s medicinom, nisu prošli pored medicinskog fakulteta, pročitali su nekoliko tekstova na internetu daju sebi za pravo da se igraju s tuđim životima - navodi ona i dodaje da se mora vratiti poverenje u lekare i medicinu zasnovanu na dokazima da ljudi ne bi spas tražili na internetu ili kod nadrilekara i šamana.

Kurir.rs / Suzana Trajković

