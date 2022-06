EVO KOLIKO VAM SKAČU RATE ZA KREDITE! Poskupljuju i dinarski i evro zajmovi! Prognoze stručnjaka tek vam se NEĆE SVIDETI!

Izvršni odbor Narodne banke Srbije ponovo je juče povećao referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena, na nivo od 2,5 odsto, što je treće povećanje od aprila, i što će preko rasta belibora uticati na rast mesečnih rata za zajmove sa varijabilnom kamatom u domaćoj valuti, kakvi su najviše keš krediti.

Istovremeno je, prvi put od 2015. godine, i šestomesečni euribor ušao u plus, sada je 0,034 odsto, dok je početkom godine iznosio minus 0,55, a pre dva meseca minus 0,36 odsto. Za ovu evropsku kamatu su vezani mnogi stambeni zajmovi u Srbiji, te će posledica biti povećanje mesečnih rata za ovu vrstu kredita.

Procena poskupljenja

Tačan iznos poskupljenja kredita u otplati zavisi od količine pozajmljenog novca, od ugovorene kamate, od perioda otplate i od toga koliko je vremena prošlo od kada je kredit odobren. Ovi parametri se razlikuju i drugačiji su za svaki kredit pojedinačno, ali računica za pojedine zajmove pokazuje da bi rate za stambene evrokredite mogle da porastu i za 20 evra, a za dinarske i do 200 dinara.

GORAN RADOSAVLJEVIĆ

Kamate na stambene kredite rastu i do 100 odsto

GORAN RADOSAVLJEVIĆ foto: Printscreen/Kurir TV

Direktor Instituta FEFA prof. dr Goran Radosavljević u razgovoru za Biznis.rs potvrđuje da će povećanje referentne kamatne stope NBS dovesti do poskupljenja kredite za građane koji imaju pozajmice u dinarima i varijabilne kamatne stope, kao i na rast troškova budućih zaduživanja.

On do kraja sledeće godine očekuje i povećanje referentne stope u evrozoni između jedan i dva odsto i isto toliki rast euribora, što je opasno za građane sa stambenim kreditima u evrima:

- Za one koji su uzeli stambeni kredit 2020. ili 2021, kada je euribor bio oko 0,5 odsto, to će se znatno odraziti na rast kamata. Moja procena je da rast kamata do kraja 2023. može ići čak i do 100 odsto u zavisnosti od ročnosti, momenta zaduženja i samih uslova kredita. Već su sada građani koji su 2021. uzeli stambeni kredit na 30 godina osetili rast kamate i do 20 odsto.